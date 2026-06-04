Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถามนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ต

ข่าวการเมือง News

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถามนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ต
นายพริษฐ์ วัชรสินธุนายอนุทิน ชาญวีรกูลนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์
📆6/4/2026 6:09 AM
📰thaipost
154 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 86% · Publisher: 51%

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถามนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ต เปิดแชทข้อความที่นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ขอร้องให้ช่วยสีน้ำเงินในการเลือกตั้ง

04 มิ. ย.2569 - ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม วาระพิจารณากระทู้ถามสดของ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.

บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถามนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ต เปิดแชทข้อความที่นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ขอร้องให้ช่วยสีน้ำเงินในการเลือกตั้ง โดยนายอนุทินมอบหมายให้นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาตอบกระทู้แทน นายพริษฐ์ กล่าวว่า แม้นายนฤชาอ้างว่าเปิดระบบไลน์เป็นสาธารณะ เชื่อมโยงหลายระบบ อาจมีใครแอบมาพิมพ์ข้อความแทนได้ เพราะไม่ได้เชื่อมโยงกับโทรศัพท์มือถือของตัวเองเพียงเครื่องเดียวนั้น เป็นข้ออ้างฟังไม่ขึ้น อยากถามว่า นายอนุทินเชื่อคำชี้แจงนายนฤชาหรือไม่ จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้เมื่อใด และสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรว่า คณะกรรมการสอบสวนจะไม่จำกัดอยู่เฉพาะคนในสีน้ำเงิน หากพิสูจน์ได้ว่าอธิบดีกรมการปกครองทำผิดจริง อนาคตคงจบไม่สวย ถูกปลดออก หรือจำคุกฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ถ้าเป็นเรื่องจริง ข้อความไลน์นี้ถือเป็นใบเสร็จว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา โดนแทรกแซงโดยอธิบดีกรมการปกครองช่วยสีน้ำเงินชนะเลือกตั้งผ่าน 1.

กลไกแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอที่มีอุดมการณ์เดียวกับสีน้ำเงินไปดูแลพื้นที่ต่างๆ เพราะในเวลานั้นกระทรวงมหาดไทยย้ายนายอำเภอสูงถึง 304 คน เกือบครึ่งหนึ่งถูกแต่งตั้งเป็น ผอ. เขตเลือกตั้งต่างๆ โดยตรง ตนจึงอยากทราบใช้หลักเกณฑ์ใดในการโยกย้ายนายอำเภอ ทำไมไม่รอโยกย้ายหลังการเลือกตั้ง นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า 2.

กรมการปกครองรับรู้เรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งหรือไม่ เพราะ 1 ใน 3 โรงพิมพ์บัตรเลือกตั้งคือ กรมการรักษาดินแดงที่อยู่ในสังกัดกรมการปกครอง พร้อมยืนยันหรือไม่ว่า ไม่มีใครในกรมการปกครองรู้ข้อมูลบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ข้อความในไลน์ช่วยน้ำเงินด้วย อาจไม่ใช่แค่ส่งให้ปลัดจังหวัด แต่เป็นโค้ดลับหรือคาถาพิเศษที่ถูกใช้เพื่อเห็นว่าน้ำเงินทำอะไรไม่ผิด ขอให้ชี้แจงว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า เหตุใดกรมที่ดินไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระโดง เพราะผู้บริหารถูกสั่งให้ช่วยน้ำเงินด้วย หรือกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.

ป. ช. ) ปัดตกคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และหากเร็วๆ นี้คณะกรรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) เป่าคดีฮั้ว สว.

จะมีเหตุผลเพราะถูกสั่งให้ช่วยน้ำเงินด้วยหรือไม่ ไม่อยากให้เป็นเรื่องบังเอิญทั้งหมด จนประชาชนสงสัยเหตุผลที่รัฐบาลเข้าสู่อำนาจได้ เพราะได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน หรือได้รับการช่วยเหลือประสานเสียงจากมือที่มองไม่เห็น ด้านนายเจเศรษฐ์​ ชี้แจงว่า อธิบดีกรมการปกครองได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมา โดยหนังสือส่งมาเมื่อวันที่ 2 เม. ย.

ที่ผ่านมา ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาหนังสือที่อธิบดีฯ ส่งมาว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอหรือไม่ หากมีข้อมูลอะไรที่ติดใจจะนำมาสอบสวนเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการต่อไป ส่วนที่ถามว่าจะเชื่อที่อธิบดีชี้แจงมาหรือไม่นั้น คงใช้ตัวเองเป็นบรรทัดฐานหรือการตัดสินใจไม่ได้ ต้องเชื่อด้วยการพิสูจน์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเชื่อว่ากระบวนการทางเทคโนโลยีนั้นจะสามารถตามรอยหรือตรวจสอบได้แน่นอน เชื่อเรื่องนี้มากกว่า สำหรับคำถามที่ว่าการตั้งสีน้ำเงินมาตรวจสอบสีน้ำเงิน จะมีสีอื่นเข้ามาตรวจสอบหรือไม่นั้น เรื่องสีไม่ชัดเจน แต่ที่นายพริษฐ์ถามว่าจะมีพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมหรือไม่ มีสส.

จากทั้งซีกรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านเข้ามาหรือไม่นั้น ขอชี้แจงว่าเรามีคณะกรรมาธิการ (กมธ. ) แล้ว ซึ่งสามารถส่งเรื่องไปที่ กมธ. การปกครองก็ได้ เพราะมี สส. ทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านนั่งเป็นกม

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thaipost /  🏆 62. in TH

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ อธิบดีกรมการปกครอง สีน้ำเงิน การเลือกตั้ง

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-04 09:09:45