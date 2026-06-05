นายพิทักษ์เดช เดชเดโช แถลงผลการพิจารณาโครงการ TH-AI Passport

นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด และคณะ แถลงผลการพิจารณาศึกษาโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทย (TH-AI Passport) พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างและความคุ้มค่าของโครงการ
นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด และคณะ แถลงผลการพิจารณาศึกษาโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทย (TH-AI Passport) พร้อมตั้งข้อสังเกตถึง ความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้าง และ ความคุ้มค่า ของโครงการ โดยกล่าวว่า คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทย (TH-AI Passport) โดยเชิญผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมาธิการมุ่งเน้นตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับ ความโปร่งใส ในการกำหนดราคากลาง การจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขของงาน (TOR) ความเชื่อมโยงของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การตรวจสอบผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง และเส้นทางการเงินของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการของรั.
นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด และคณะ แถลงผลการพิจารณาศึกษาโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทย (TH-AI Passport) พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างและความคุ้มค่าของโครงการ โดยกล่าวว่า คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทย (TH-AI Passport) โดยเชิญผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมาธิการมุ่งเน้นตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการกำหนดราคากลาง การจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขของงาน (TOR) ความเชื่อมโยงของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การตรวจสอบผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง และเส้นทางการเงินของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการของรั
นายพิทักษ์เดช เดชเดโช โครงการ TH-AI Passport ความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้าง ความคุ้มค่า
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