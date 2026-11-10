นายปริญญา ถูกช่วยลงจากสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา หลังส่งข้อความสั่งลาผ่านไลน์ ที่นนทบุรี
ตำรวจ สภ.เมืองนนทบุรี ช่วยนายปริญญา ลงจากสะพานได้อย่างปลอดภัย หลังส่งข้อความสั่งลาผ่านไลน์ เหตุเกิดจากความเครียดเรื่องหนี้สินและการเล่นพนันออนไลน์ จำนวน 1,600 บาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมกู้ภัยใน จังหวัดนนทบุรี ช่วยเหลือ นายปริญญา อายุ 31 ปี ซึ่งยืนอยู่บนสะพานเหนือ แม่น้ำเจ้าพระยา ให้ลงมาได้อย่างปลอดภัย หลังจากน.ส.เอ (นามสมมติ) แฟนสาวของ นายปริญญา ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์ที่มีเนื้อหาสั่งลาว่าจะกระโดดสะพานจบชีวิต
น.ส.เอ ระบุว่า แฟนหนุ่มของตนทำงานเป็นการ์ดร้านเหล้าแห่งหนึ่ง เมื่อได้รับข้อความดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังนักประดาน้ำจำนวน 6 ถึง 7 นาย พร้อมเรือท้องแบนเข้าเตรียมงมค้นหาตัวในแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนที่สถานการณ์จะเปลี่ยนไปในภายหลังAlso readแม่มณี ท้องจริง ไม่หลอก
ขั้นตอนการเจรจาช่วยชีวิตบนสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา
พ.ต.ท.ธราธิป เพ็งขำ สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในที่เกิดเหตุ โดยหลังจากเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ราว 30 นาที นายปริญญาก็ปรากฏตัวขึ้นบนสะพานและส่งเสียงเรียกเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการช่วยเหลือครั้งนี้
นายปริญญาอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่า หลังจากส่งข้อความสั่งลาไปแล้วได้เผลอหลับไปบนสะพาน และตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงสัญญาณกู้ภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวจึงร่วมกันพูดคุยเกลี้ยกล่อมจนนายปริญญาลงมาจากสะพานได้สำเร็จ
การพูดคุยดังกล่าวใช้เวลาต่อเนื่องและต้องอาศัยความใจเย็น เพราะผู้ที่อยู่บนที่สูงในสภาวะเช่นนี้อาจมีอารมณ์แปรปรวนได้ง่าย การมีทั้งเจ้าหน้าที่และคนในครอบครัวอยู่ในจุดเดียวกันช่วยให้ผู้ที่อยู่บนสะพานรู้สึกว่ามีคนรับฟังและพร้อมช่วยเหลือ
คำให้การของนายปริญญาและมุมมองของน.ส.เอ
นายปริญญาให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า ตนเองเกิดความเครียดจากปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการเล่นพนันออนไลน์ จำนวน 1,600 บาท และไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไป
ทางด้านน.ส.เอ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า นายปริญญาเคยมีพฤติกรรมคิดสั้นจากเรื่องหนี้สินมาก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อการควบคุมสถานการณ์เสร็จสิ้น ทั้งสองฝ่ายได้ปรับความเข้าใจกันอีกครั้ง โดยน.ส.เอยืนยันว่าจะช่วยดูแลเรื่องภาระหนี้สิน และให้กำลังใจให้นายปริญญาเดินหน้าสู้ชีวิตต่อไป
ข้อมูลทั้งหมดในเหตุการณ์นี้มาจากคำให้การของนายปริญญาและการเปิดเผยของน.ส.เอ ซึ่งยังไม่มีการระบุในข่าวว่ามีการดำเนินคดีเพิ่มเติมหรือไม่ จึงควรแยกแยะข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ยืนยันออกจากคำบอกเล่าของคู่กรณี
ผลกระทบต่อครอบครัวและการช่วยเหลือผู้มีความเสี่ยง
เหตุการณ์นี้ทำให้ครอบครัวและคนใกล้ชิดของนายปริญญาต้องเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินในเวลาอันรวดเร็ว ขณะที่น.ส.เอยังคงให้คำมั่นว่าจะร่วมแบกรับปัญหาหนี้สินไปด้วยกัน
กรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาหนี้สินจากการพนันออนไลน์อาจนำไปสู่ความเครียดรุนแรงจนผู้ได้รับผลกระทบมีความคิดทำร้ายตนเองได้ หากพบคนใกล้ตัวมีอาการเครียดหรือส่งข้อความในลักษณะสิ้นหวัง ควรรีบแจ้งหน่วยกู้ชีพหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันที โดยไม่ควรรอให้เหตุการณ์ลุกลาม
สำหรับขั้นตอนหลังเหตุการณ์ ข่าวระบุเพียงว่านายปริญญาลงมาจากสะพานได้อย่างปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว รายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้ของทางราชการยังไม่ได้ถูกเปิดเผยในรายงานชุดนี้
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