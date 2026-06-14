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นายพัฒน์วุฒิสภาเน้นกระบวนการประนีประนอม UNCLOS ปกป้องเกาะกูดจากการขยายเขตทะเลของกัมพูชา

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นายพัฒน์วุฒิสภาเน้นกระบวนการประนีประนอม UNCLOS ปกป้องเกาะกูดจากการขยายเขตทะเลของกัมพูชา
UNCLOSเกาะกูดประนีประนอม
📆6/14/2026 3:48 AM
📰INNNEWS
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นายพัฒน์ อินนา แถลงถึงข้อกำหนด UNCLOS ที่ห้ามลากเส้นขอบทะเลล้ำ 12 ไมล์รอบเกาะกูด ชี้กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเป็นเพียงข้อเสนอแนะและยืนยันว่าไทยจะใช้กรอบทวิภาคีก่อนเข้าสู่กระบวนการบังคับเพื่อรักษาอธิปไตยและความปลอดภัยของเกาะกูด

นายพัฒน์ อินนา สมาชิกวุฒิสภา (สว.

) ยืนยันว่าเกาะกูดยังคงปลอดภัยภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ เนื่องจากข้อกำหนดของสนธิสัญญา UNC LOS (กฎทะเลแห่งสหประชาชาติ) ไม่ได้อนุญาตให้มีการขยายเขตอ่าวทะเลเกิน 12 ไมล์รอบเกาะ การอ้างของกัมพูชาที่พยายามลากเส้นขอบเขตทะเลล้ำออกไปนั้นขัดต่อบทบัญญัติที่ชัดเจนของ UNC LOS และทำให้พื้นที่ที่ทับซ้อนกัน (OCA) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นายพัฒน์ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยและกัมพูชาได้ลงนามและสงวนสิทธิ์ตามมาตรา 287 ของ UNC LOS ไว้ว่าไม่ขึ้นศาลโลก ไม่ใช้ศาลกฎหมายทะเล และไม่ยอมรับการอนุญาโตตุลาการใดๆ ดังนั้นเมื่อเกิดข้อขัดแย้งจึงต้องอาศัยมาตรา 298 ที่กำหนดให้คู่กรณีต้องเข้าสู่กระบวนการคณะกรรมการประนีประนอมโดยไม่บังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ มากเกินไป ทั้งสองฝ่ายจะต้องเสนอผู้แทนฝ่ายละสองคนและเลือกประธานคนกลางรวมเป็นห้าคนเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและเสนอมาตรการแก้ไขในช่วงเวลา 21 วันต่อเนื่อง การประนีประนอมนี้ถือเป็นเพียงข้อเสนอแนะที่ไม่มีผลผูกมัดตามกฎหมาย หากประเทศไทยเห็นว่าเงื่อนไขใดเป็นการบั่นทอนอธิปไตยหรือผลประโยชน์ทางทะเล ก็สามารถปฏิเสธได้ทันทีโดยไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ในเวทีนานาชาติ ในการอธิบายกระบวนการดังกล่าว นายพัฒน์ได้อ้างอิงกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นระหว่างติมอร์‑เลสเตและออสเตรเลีย ซึ่งเป็นกรณีแรกของโลกที่ใช้กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับ (Compulsory Conciliation) อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งสองประเทศได้ดำเนินการเจรจาทวิภาคีไปพร้อมกับคณะกรรมการประนีประนอมโดยมีการเสนอข้อตกลงและรับทราบผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ผลสุดท้ายทำให้ข้อพิพาททางทะเลของติมอร์‑เลสเตได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน นี่เป็นตัวอย่างที่ประเทศไทยอาจนำมาปรับใช้เป็นกรณีที่สองของโลกในการจัดการข้อขัดแย้งกับกัมพูชา ไทยได้เสนอให้กัมพูชาหันมาพูดคุยโดยใช้กรอบทวิภาคีก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมเต็มรูปแบบ เพื่อให้การเจรจามีความยืดหยุ่นและลดความเสี่ยงต่อการบังคับใช้ข้อบังคับที่อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นายพัฒน์ยังให้ความสำคัญกับหลักการเชิงเรขาคณิตและกฎหมายทะเลที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง และมีชื่อเสียงระดับสากล การตรวจสอบข้อมูลเชิงเทคนิคและการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยานั้นจะต้องยึดแนวทางของ UNC LOS อย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการกระทำใดๆ ที่ล้ำเส้นขอบเขต 12 ไมล์รอบเกาะกูดหรือทำให้เกิดการละเมิดกฎระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมั่นใจว่าเกาะกูดจะยังคงอยู่ในเขตอำนาจของไทยอย่างชัดเจนและปลอดภัยจากการละเมิดของประเทศข้างเคียง โดยสรุปแล้ว กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับของ UNC LOS เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฝ่ายที่ขัดแย้งสามารถหาข้อยุติโดยใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงวิชาการเป็นพื้นฐาน โดยไม่มีการบังคับใช้ข้อบังคับทางกฎหมายที่เป็นภาคบังคับ ประเทศไทยมุ่งเน้นให้การเจรจาเป็นไปในแนวทวิภาคีและใช้กระบวนการนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อความพยายามทั้งหมดไม่สามารถบรรลุผลได้ ทั้งนี้เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติและคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลของเกาะกูดจากการละเมิดในอนาค

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UNCLOS เกาะกูด ประนีประนอม อธิปไตยไทย ข้อขัดแย้งทะเล

 

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