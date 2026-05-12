นายทักษิณ ชินวัตร เตรียมกลับมาลุยในยุทธจักรการเมือง

นายทักษิณ ชินวัตรกลับมาลุยในยุทธจักรการเมืองมีทั้งมิตรและศัตรูที่พยายามแนะ-ชี้หนทางสว่างให
นายทักษิณ ชินวัตร ได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำ และเตรียมกลับมาลุยในยุทธจักรการเมืองอีกครั้ง โดยมีทั้งมิตรและศัตรูที่พยายามแนะ-ชี้หนทางสว่างให้กับทักษิณด้วยความจริงใจ

นี่.. ตีความได้ว่า จากนี้ นายทักษิณ ชินวัตร ก็จะละศีล พร้อมที่จะออกมาลุยในยุทธจักรการเมืองอีกต่อไปสินะ และที่บอกกับนักข่าว..

"ตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้ว" นั้น.. ก็คอยดูเถอะ..

"จำไม่ได้" ในความหมายของนายทักษิณ คือ "จดจำฝังใจ" .. ยิ่งมีกำไล EM ติดข้อเท้าเป็นพันธนาการอยู่ด้วยแล้ว มีหรือ จะปล่อยวางลง!

อย่างไรก็ตาม ก็มีทั้งมิตรและศัตรูที่พยายามแนะ-ชี้หนทางสว่างให้กับทักษิณด้วยความจริงใจ อย่างเช่น คุณแอ๊ด คาราบาว ศิลปินแห่งชาติ ก็ได้โพสต์ (ขออนุญาตตัดทอนบางช่วงตอน)..

"11 พ.

ค.69 เป็นวันที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำ สื่อประโคมยังกับว่า "อู่อันโหว" ยกทัพกลับเข้าเมืองในหนังจีนซีรีส์ "ล่าหยก" 55555 ผมแต่งเพลงชุด "ตะวันตกดิน" เมื่อ 20 ปีที่แล้ว เนื่องจากระบอบทักษิณได้ทำให้บรรยากาศเมืองไทยช่วงนั้นตกอยู่ในช่วงวุ่นวายอย่างยิ่ง เพราะแกดันไปขายหุ้นชินฯ ให้สิงคโปร์ (สมภารเซ้งโบสถ์ จากบทความของพี่เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ในมติชนสุดสัปดาห์) ฝ่ายค้านฝ่ายแค้นรุมเล่นงานแกจนในที่สุดก็ต้องลี้ภัย..

ตะวันตกดินเป็นบทเพลงเปรียบเปรย คนเราเกิดมาย่อมมีชีวิตล้มลุกคลุกคลานเป็นธรรมชาติ ธรรมดา เปรียบเสมือนตะวันตกดิน แต่ถ้าตะวันตกน้ำ ผมหมายถึงตกลงไปใน "บ่อเเห่งอวิชชา" คือความไม่รู้หรือความโง่ ความโลภ โกรธ หลง ตามที่พระท่านสอนเราแก่ๆ กันเเล้ว มีทุกสิ่งทุกอย่างเเล้ว ใช้เวลาอันมีค่าที่เหลืออยู่ให้กับการหาความสุขตามอัตภาพ ผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่งดงามที่สุดครับ.... พี่น้อง

