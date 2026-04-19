นายตำรวจพัทยา เมาคลั่ง ยิงเจ้าของร้านกัญชาดับคาที่ หลังพยายามห้ามปืน

เหตุการณ์สะเทือนขวัญในพัทยา เมื่อตำรวจสายสืบ สภ.เมืองพัทยา เกิดอาการมึนเมา คว้าปืนยิงเข้าไปในสถานบันเทิง แม้เจ้าของร้านกัญชาจะพยายามเข้าห้ามปรามถึงขั้นยกมือไหว้ แต่สุดท้ายกลับถูกยิงเสียชีวิต ขณะที่ตำรวจผู้ก่อเหตุถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น และตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกจากราชการ
เหตุการณ์สะเทือนขวัญในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่เมือง พัทยา สร้างความตกตะลึงให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง เมื่อ ร.ต.ต.
จีระศักดิ์ หรือที่รู้จักกันในนาม หมวดโจ้ ตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาสุรา ได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในบริเวณร้านค้า สร้างความโกลาหลให้กับผู้คนภายในร้าน ขณะเดียวกัน เจ้าของร้านกัญชาซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ ได้พยายามเข้าไประงับเหตุการณ์ โดยการเข้าเจรจาห้ามปราม และถึงขั้นยกมือไหว้ เพื่อขอให้หมวดโจ้เก็บปืน และยุติการกระทำดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ความพยายามของเจ้าของร้านกลับไม่เป็นผล และนำไปสู่โศกนาฏกรรม เมื่อหมวดโจ้ได้ลั่นไกใส่เจ้าของร้านกัญชาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา สร้างความเสียใจและความไม่พอใจเป็นอย่างมากต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าจะต้องเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ แต่กลับมาก่อเหตุอุกอาจถึงแก่ชีวิตเช่นนี้ ล่าสุด วันที่ 19 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ได้ออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดของตนเองจริง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ พ.ต.อ.เอนก กล่าวว่า เบื้องต้น ผู้ต้องหารายนี้ คือ ร.ต.ต.จีระศักดิ์ อายุ 54 ปี ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองพัทยา ซึ่งเพิ่งผ่านการอบรมหลักสูตรนายร้อยรุ่นที่ 53 เมื่อปีที่ผ่านมา โดยปกติแล้วเป็นผู้ที่มีนิสัยดีและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ในวันเกิดเหตุนั้น ผู้ก่อเหตุได้ดื่มสุราจนมีอาการมึนเมา และได้มีปากเสียงกับเพื่อนในวงเหล้า ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ใช้ปืนยิงขึ้น พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อ ร.ต.ต.จีระศักดิ์ ในความผิดฐาน ฆ่าผู้อื่น โดยเจตนา และความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ซึ่งรวมถึงการยิงปืนในที่สาธารณะ และการพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร นอกจากนี้ ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ยังได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อเอาผิดทางวินัยร้ายแรงแก่ ร.ต.ต.จีระศักดิ์ ซึ่งอาจมีโทษถึงขั้นไล่ออกจากราชการ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสะท้อนถึงความเด็ดขาดในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม จนสร้างความเสียหายและความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร จากการตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ พบว่า ร.ต.ต.จีระศักดิ์ หรือหมวดโจ้ มีปัญหาทะเลาะวิวาทกับเพื่อนคนหนึ่งในวงเหล้า ซึ่งสวมเสื้อสีขาว ขณะที่ผู้เสียชีวิต (ซึ่งเป็นเจ้าของร้านกัญชา) ได้พยายามเข้ามาห้ามปราม โดยการยกมือไหว้และพูดคุยเจรจา เพื่อขอให้หมวดโจ้หยุดการกระทำ และพยายามที่จะแย่งปืนมาจากผู้ก่อเหตุ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ผู้เสียชีวิตกำลังเข้าห้ามปรามนั้นเอง หมวดโจ้ได้ตัดสินใจลั่นไกยิงเข้าใส่ร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน 2 นัด ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตล้มลงกับพื้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังจากถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัว ร.ต.ต.จีระศักดิ์ หรือหมวดโจ้ ไปยังห้องขังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเกี่ยวกับอันตรายของอาการมึนเมาสุราที่อาจนำไปสู่การกระทำความผิดร้ายแรง และย้ำเตือนถึงความสำคัญของวินัยและความประพฤติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังค
