นายณัฐพงษ์ โวยสภาปัดหนังสือถอด 'กล้าธรรม' พ้นวิปค้าน อ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.พรรคประชาชน นำฝ่ายค้าน โพสต์โซเชียลร้องเรียนกรณีประธานสภาฯ ปฏิเสธหนังสือเสนอถอด 'นายกล้าธรรม' ออกจากวิปฝ่ายค้าน อ้างไม่ถูกต้องตามข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้า พรรคประชาชน ในฐานะผู้นำ ฝ่ายค้าน ใน สภาผู้แทนราษฎร ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่าประธานสภาฯ ปฏิเสธหนังสือเสนอให้ถอด นายกล้าธรรม ออกจากวิป ฝ่ายค้าน นับเป็นข้อหาที่ 6 จาก 5 ข้อหาก่อนหน้านี้
เอกสารสภาแจงเหตุไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ
ในเอกสารที่นายณัฐพงษ์ อ้างถึง มีชื่อจากสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ถึงผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรAlso read(คลิปข่าว) คาดภัยแล้งปีนี้ เศรษฐกิจเสียหาย 1.5 หมื่นล้าน
เอกสารดังกล่าวอ้างถึงหนังสือผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุดที่ สผ 0020.01/180 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ตามที่หนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรใหม่
อ้างผิดข้อบังคับประชุมสภาปี 2562
ความละเอียดแจ้อนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้นำกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 15 ประกอบระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการในการแต่งตั้งและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมลงนามโดย นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งการปฏิเสธหนังสือในครั้งนี้ส่งผลให้สถานะของนายกล้าธรรม ยังคงเป็นวิปฝ่ายค้านต่อไปตามเดิม
ฝ่ายค้านชี้ขาดความชอบธรรมของผู้นำสภ
การโพสต์ข้อความดังกล่าวของนายณัฐพงษ์ แสดงให้เห็นถึงความไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่สำนักงานสภาฯ ให้ไว้ โดยมองว่าเป็นการขัดขวางการทำงานของผู้แทนจากพรรคประชาชน ที่ต้องการปรับโครงสร้างคณะกรรมการประสานงานใหม่
ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งภายในเรื่องระเบียบและอำนาจหน้าที่ของผู้นำสภาฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงานฝ่ายค้านในวาระถัดไป
สถานการณ์ล่าสุดและผลกระทบระยะยาว
ปัจจุบันนายกล้าธรรม ยังคงรักษาการตำแหน่งในคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป เนื่องจากหนังสือเสนอชื่อถอดออกไม่ได้รับการพิจารณาจากประธานสภาฯ
ฝ่ายค้านเตรียมติดตามความชัดเจนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาจมีการร้องเรียนหรือทวงถามเหตุผลเพิ่มเติม หากมองว่ากระบวนการนี้ไม่เป็นธรรมต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงคะแนนเลือกเข้ามา
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