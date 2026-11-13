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Politics

นายณัฐพงษ์ โวยสภาปัดหนังสือถอด 'กล้าธรรม' พ้นวิปค้าน อ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
นายณัฐพงษ์ โวยสภาปัดหนังสือถอด 'กล้าธรรม' พ้นวิปค้าน อ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ
นายณัฐพงษ์ · นายกล้าธรรม · พรรคประชาชน
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นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.พรรคประชาชน นำฝ่ายค้าน โพสต์โซเชียลร้องเรียนกรณีประธานสภาฯ ปฏิเสธหนังสือเสนอถอด 'นายกล้าธรรม' ออกจากวิปฝ่ายค้าน อ้างไม่ถูกต้องตามข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้า พรรคประชาชน ในฐานะผู้นำ ฝ่ายค้าน ใน สภาผู้แทนราษฎร ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่าประธานสภาฯ ปฏิเสธหนังสือเสนอให้ถอด นายกล้าธรรม ออกจากวิป ฝ่ายค้าน นับเป็นข้อหาที่ 6 จาก 5 ข้อหาก่อนหน้านี้

เอกสารสภาแจงเหตุไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ

ในเอกสารที่นายณัฐพงษ์ อ้างถึง มีชื่อจากสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ถึงผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

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เอกสารดังกล่าวอ้างถึงหนังสือผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุดที่ สผ 0020.01/180 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ตามที่หนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรใหม่

อ้างผิดข้อบังคับประชุมสภาปี 2562

ความละเอียดแจ้อนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้นำกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 15 ประกอบระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการในการแต่งตั้งและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563

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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมลงนามโดย นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งการปฏิเสธหนังสือในครั้งนี้ส่งผลให้สถานะของนายกล้าธรรม ยังคงเป็นวิปฝ่ายค้านต่อไปตามเดิม

ฝ่ายค้านชี้ขาดความชอบธรรมของผู้นำสภ

การโพสต์ข้อความดังกล่าวของนายณัฐพงษ์ แสดงให้เห็นถึงความไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่สำนักงานสภาฯ ให้ไว้ โดยมองว่าเป็นการขัดขวางการทำงานของผู้แทนจากพรรคประชาชน ที่ต้องการปรับโครงสร้างคณะกรรมการประสานงานใหม่

ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งภายในเรื่องระเบียบและอำนาจหน้าที่ของผู้นำสภาฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงานฝ่ายค้านในวาระถัดไป

สถานการณ์ล่าสุดและผลกระทบระยะยาว

ปัจจุบันนายกล้าธรรม ยังคงรักษาการตำแหน่งในคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป เนื่องจากหนังสือเสนอชื่อถอดออกไม่ได้รับการพิจารณาจากประธานสภาฯ

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ฝ่ายค้านเตรียมติดตามความชัดเจนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาจมีการร้องเรียนหรือทวงถามเหตุผลเพิ่มเติม หากมองว่ากระบวนการนี้ไม่เป็นธรรมต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงคะแนนเลือกเข้ามา

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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นายณัฐพงษ์ นายกล้าธรรม พรรคประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายค้าน นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ วิปฝ่ายค้าน

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