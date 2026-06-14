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นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส. สงขลา โพสต์เฟซบุ๊คเรื่องค่าผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ

Health News

นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส. สงขลา โพสต์เฟซบุ๊คเรื่องค่าผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ
ข่าวสุขภาพโรคหัวใจผ่าตัด
📆6/14/2026 5:46 AM
📰thaipost
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นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส. สงขลา พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว เรื่อง กับมรสุมชีวิตที่ต้องพิสูจน์ความจริงโดยมีเนื้อหาชี้แจงที่มาของค่าผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ ระบุว่าได้กู้ยืมเงินจาก นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรและประธานบริหาร บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัดมีสัญญาเงินกู้ยืมเงินชัดเจน มีรายละเอียดว่า ผมเกิดมาจากครอบครัวชาวบ้านธรรมดาในจังหวัดสงขลา มีความฝันอยากเป็นผู้แทนราษฎรเพื่อรับใช้บ้านเกิด จึงมุ่งมั่น อดทนและต่อสู้ในทุกเรื่องจนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบจ.สงขลา ในปี 2547-2551 และก้าวสู่การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดสงขลา เขต 7 พรรคภูมิใจไทยในปี 2562 แต่ในความโชคดีนั้น วิกฤตชีวิตกลับมาเยือนอย่างไม่คาดคิด แพทย์ตรวจพบว่าผมเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบถึง 3 เส้น และต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนทันทีหลังจากปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ได้เพียงสมัยประชุมเดียว (120 วัน) ในตอนแรก แพทย์ประเมินค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล 7 วันไว้ที่ไม่เกิน 400,000 บาท แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันอย่างรุนแรง...

นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส. ส.

สงขลา พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว เรื่อง กับมรสุมชีวิตที่ต้องพิสูจน์ความจริงโดยมีเนื้อหาชี้แจงที่มาของค่าผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ ระบุว่าได้กู้ยืมเงินจาก นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรและประธานบริหาร บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัดมีสัญญาเงินกู้ยืมเงินชัดเจน มีรายละเอียดว่า ผมเกิดมาจากครอบครัวชาวบ้านธรรมดาในจังหวัดสงขลา มีความฝันอยากเป็นผู้แทนราษฎรเพื่อรับใช้บ้านเกิด จึงมุ่งมั่น อดทนและต่อสู้ในทุกเรื่องจนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบจ.

สงขลา ในปี 2547-2551 และก้าวสู่การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส. ส. ) จังหวัดสงขลา เขต 7 พรรคภูมิใจไทยในปี 2562 แต่ในความโชคดีนั้น วิกฤตชีวิตกลับมาเยือนอย่างไม่คาดคิด แพทย์ตรวจพบว่าผมเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบถึง 3 เส้น และต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนทันทีหลังจากปฏิบัติหน้าที่ ส. ส.

ได้เพียงสมัยประชุมเดียว (120 วัน) ในตอนแรก แพทย์ประเมินค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล 7 วันไว้ที่ไม่เกิน 400,000 บาท แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันอย่างรุนแรง..

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thaipost /  🏆 62. in TH

ข่าวสุขภาพ โรคหัวใจ ผ่าตัด ค่าใช้จ่าย เงินกู้ยืม

 

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