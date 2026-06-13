นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เปิดเผยผลการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 114

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 114 (International Labour Conference: ILC) ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างช่วงวันที่ 9-10 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ในระหว่างช่วงการประชุมได้พูดคุยหารืออย่างเป็นทางการกับตัวแทนนานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ กระชับความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือด้านแรงงาน เพื่อโอกาส ผลประโยชน์ และสิทธิแรงงานไทย
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 114 (International Labour Conference: ILC) ที่ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างช่วงวันที่ 9-10 มิ.
ย.
ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ในระหว่างช่วงการประชุมได้พูดคุยหารืออย่างเป็นทางการกับตัวแทนนานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ กระชับความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือด้านแรงงาน เพื่อโอกาส ผลประโยชน์ และสิทธิแรงงานไทย นายจุลพันธ์ เปิดเผยว่า นอกจากการร่วมประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และการร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานเอเชียแปซิฟิก (ASPAG Ministerial Meeting) ในโอกาสนี้ยังได้มีโอกาสหารือทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีด้านแรงงานและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศถึง 5 การประชุมสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายแรงงานไทยในเวทีโลก โดยได้หารือกับนางมารีนา เอลวีรา คัลเดโรเนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมของอิตาลี โดยได้ขอบคุณที่อิตาลีบรรจุประเทศไทยในร่างกฎหมายแรงงาน (Flows decree) ช่วยให้แรงงานไทยไปทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย พร้อมทั้งเร่งรัดการทำ MOU ร่วมกันนอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนโมเดลการศึกษาทวิภาคี (Dual-Track Education) ซึ่งเป็นโครงสร้างความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างสถาบันเทคนิค มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการในท้องถิ่น ตั้งเป้าที่จะถอดบทเรียนและนำรูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อเชื่อมโยงโลกการศึกษากับภาคธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ทั้งนี้ ในการหารือกับ ดร.
ตัน ซี เลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกำลังคนของสิงคโปร์ ได้ร่วมศึกษาถอดบทเรียนใน 2 เรื่องหลัก คือ ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Central Provident Fund: CPF) เพื่อนำมาพัฒนาระบบประกันสังคมของไทยให้ยืดหยุ่นก้าวทันโลก และระบบการจัดเก็บภาษีแรงงานต่างด้าว เพื่อนำแนวทางมาบริหารจัดการและยกระดับความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวในไทยให้ดียิ่งขึ้น จากนั้น ได้เข้าหารือกับ นางสาวเอมี อี.
โป๊ป ผู้อำนวยการใหญ่ IOM โดยเน้นย้ำนโยบายของไทยในการส่งเสริมเส้นทางย้ายถิ่นฐานที่ถูกกฎหมายผ่านกรอบ MOU กับประเทศเพื่อนบ้าน และการให้ความคุ้มครองที่เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติกว่า 1.5 ล้านคนอยู่ในระบบประกันสังคมไทย พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการคุ้มครองแรงงานกลุ่มเปราะบางและการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ปิดท้ายที่การหารือกับ นายกิลเบิร์ท เอฟ โฮงโบ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยนายจุลพันธ์ได้กล่าวถึงชื่นชมบทบาทของ ILO ในการสนับสนุนประเทศไทยผ่านแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและทักษะฝีมือของแรงงานไทยอย่างมีนัยสำคั
นายจุลพันธ์ อำรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 114 International Labour Conference: ILC นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส กระชับความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือด้านแรงงาน สิทธิแรงงานไทย
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