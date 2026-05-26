นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนวิจารณ์นายเท้ง-ปชน ชงระบอบสีน้ำเงินกินรวบ ปท. ก่อขัดแย้งบานปลาย

นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวิจารณ์นายเท้ง-ปชน ชงระบอบสีน้ำเงินกินรวบ ปท. ก่อขัดแย้งบานปลาย ย้อนจำ MOA สีส้มต้นกำเนิดสีน้ำเงิน ย้ำองคมนตรีร่วมประชุม ขรก. มีมากว่า 10 ปี ซัดไม่จำบทเรียนถูกยุบพรรคและดันหลังแนวร่วมเข้าคุก เชื่อแก้ รธน. ของ ปชน. ยากจะสำเร็จ เหตุ สว.ตั้งด่านสกัด เมื่อ 25 พ.ค. 2569
ตั้งด่านสกัด เมื่อ 25 พ.
ค. 2569 นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนเฟซบุ๊คไลฟ์รายการประเทศไทยต้องมาก่อน โดยวิจารณ์นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ ‘เท้ง’หัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้าน จุดประกายอำนาจระบอบสีน้ำเงินกินรวบการเมืองไทยเบ็ดเสร็จ จนทำให้สังคมเกิดความขัดแย้งบานปลายในขณะนี้ การขยายความขัดแย้งยังลุกลามไปปลุกให้กรณีองคมนตรีร่วมสังเกตการณ์ประชุมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.
) กับนายอนุทิน ชาญวิรกูล ในฐานะ รมว. มหาดไทย กลายเป็นประเด็นใหญ่ไปด้วย ทั้งที่กรณีเช่นนี้เคยมีมาร่วม 10 ปีแล้ว ดังนั้น ตนเห็นว่า พรรคประชาชนควรมุ่งหน้าไปสู่เรื่องอื่นมากกว่ามาจุดประกายความขัดแย้งในกรณีนี้ ดังนั้น พรรคควรสะสมบทเรียนว่า ต้องการเน้นอะไร โดยไม่เน้นแต่นโยบายที่เคยทำให้ยุบพรรคมาแล้ว เช่น กรณี ม.11
