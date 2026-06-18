นายชัยชนะเร่งตรวจสอบผู้มีอิทธิพลหลังการโยกย้ายผู้ว่าภูเก็ต

นายชัยชนะ เดชเดโช นักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์วิพากษ์วิจารณ์การโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าภูเก็ตว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบปลายเหตุ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างจริงจัง
นายชัยชนะ เดชเดโช ส. ส.
บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์การโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยเน้นว่าการเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการนั้นเป็นเพียงการจัดการปัญหาในระดับท้ายสุดเท่านั้น การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงควรเริ่มต้นจากการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างเข้มงวด เขากล่าวว่า "การโยกย้ายตำแหน่งไม่ใช่วิธีลงโทษทางวินัยที่แท้จริง เพราะผู้ย้ายยังคงดำรงตำแหน่งเดียวกันและมีอำนาจหน้าที่เช่นเดิม" หากมีหลักฐานแสดงว่าผู้ย้ายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการละเมิดกฎหมาย ควรมีมาตรการทางวินัยหรือการดำเนินคดีที่ชัดเจน แทนการเพียงย้ายไปจังหวัดอื่นเท่านั้น จากข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนและส.
ส.
ในพื้นที่ภูเก็ต มีข้อร้องเรียนหลายกรณีที่เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลรวมทั้งปัญหาหาดฟรีด้อม แม้โฉนดที่ดินบางส่วนจะถูกเพิกถอนแล้ว แต่ยังคงมีข้อกล่าวหาเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์และการฟอกเงิน นายชัยชนะจึงเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบเส้นทางการเงินและที่มาของทรัพย์สินอย่างละเอียด รวมถึงดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดจริง เขายังย้ำว่าการตรวจสอบต้องครอบคลุมทั้งการบุกรุกที่ดิน การคุกคามต่อส.
ส.
ของพรรคประชาชน และการละเมิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัด เพื่อให้ผู้มีอิทธิพลต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน นายชัยชนะชี้ให้เห็นว่าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติคือการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยคณะกรรมาธิการบางคณะกำลังเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบในภูเก็ต อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารต้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้มีอิทธิพลอย่างตรงจุด ไม่ใช่เพียงการโยกย้ายข้าราชการเพื่อสร้างภาพลวงตา เขาเปรียบการโยกย้ายครั้งนี้เหมือนกับ "หนังสั้นฟรีในโซเชียลมีเดีย" ที่ดูเหมือนจะให้ความบันเทิงแต่ไม่แก้ไขปัญหาเบื้องต้น นายชัยชนะย้ำว่า หากรัฐบาลต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ต้องแสดงให้เห็นถึงการปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตำแหน่งในระบบราชการเท่านั้
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