นายกรัฐมนตรีสั่งประชุมด่วน 11:00 น. ตรวจสอบโลหะหนักในน้ำและดินเชียงราย
นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมทุกหน่วยงาน 11:00 น. เพื่อบูรณาการข้อมูลโลหะหนักในเชียงราย โดย ปภ. เป็นเลขาฯ ประสานเมียนมา 25-26 พ.ย. และชดเชยเกษตรกรหากข้าวเกินมาตรฐาน
นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานราชการและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เตรียมข้อมูลและแนวทางแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยกำหนดเวลาเรียกประชุมสำคัญในวันพรุ่งนี้ เวลา 11:00 น. เพื่อหารือเรื่องค่าสารโลหะในน้ำและดินในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ซึ่งกำลังเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ประชาชนให้ความสนใจ
การแบ่งงานตรวจสอบน้ำและดินตามภารกิจ
นายเจเศรษฐ์ ได้ย้ำข้อสั่งการให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ของตนเองอย่างชัดเจน โดยกรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่ตรวจสอบเส้นน้ำหลักและกระจายการตรวจวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วนการประปาจะเน้นตรวจสอบแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาหมู่บ้านทั้งผิวดินและใต้ดิน หรือประปาภูเขาให้จังหวัดรวบทางน้ำก่อนสูบและหลังกรอง ก่อนส่งให้ การประปานครหลวง เป็นผู้อ่านค่า เนื่องจากมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับโลกและมีความน่าเชื่อถือสูงAlso readหุ้นโทเคนยังแกร่ง โตพุ่ง 5 เท่า มูลค่าทะลุ 4 พันล้านดอลลาร์ สวนทางตลาดคริปโทฯ ดิ่งเหว
สำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาเฉพาะจุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีบทบาทหลักในการตรวจวัดดินและพืชผลทางการเกษตรให้ครอบคลุมทุกแปลงนา โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกบูรณาการและส่งมายังอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการกลางในการรวบรวมและประสานงานข้อมูลระหว่างกรมต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน
ความมั่นใจในมาตรฐานข้าวและการชดเชยเกษตรกร
นางสาวปิยะรัฐชย์ ได้แถลงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ โดยยืนยันว่าเบื้องต้นกรมชลประทานได้สำรวจเส้นน้ำและพืชไร่นาอย่างละเอียด ส่วน กรมการข้าว ได้ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์ในการสนับสนุนข้อมูล ซึ่งผลสรุปการตรวจข้าวที่จังหวัดเชียงรายออกมาเรียบร้อยและไม่มีค่าเกินมาตรฐาน ทำให้มั่นใจได้ว่าข้าวจังหวัดเชียงรายปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางมาตรการเชิงรุกโดยแบ่งโซนนิ่งเป็นพื้นที่สีแดง เหลือง และเขียว เพื่อวางแผนรองรับการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช หากพบว่าคุณภาพข้าวเกินค่ามาตรฐาน จะมีการหารือเพื่อรับซื้อข้าวดังกล่าวกลับมาและนำไปทำลายทิ้งไม่ให้หลุดออกสู่ตลาด เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยมั่นใจว่าจะไม่มีการลักลอบส่งออกข้าวที่ปนเปื้อนออกไปแน่นอน
การประสานงานระหว่างประเทศและการของบประมาณ
นายกฯ ได้เน้นย้ำแนวทางที่ชัดเจน โดยกำหนดวันที่ 25-26 พฤศจิกายน จะมีการประชุมกับผู้แทนจากประเทศเมียนมา เพื่อใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และค่า Total Maximum Daily Load ซึ่งเป็นข้อมูลปริมาณสารที่แหล่งน้ำสามารถรองรับได้ต่อวัน มาประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้ โดย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.อว. ได้นัดพูดคุยกับผู้นำจีนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วในระดับรัฐต่อรัฐ
สำหรับการติดตามผล นายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.อว. ได้เน้นย้ำว่าข้อมูลต้องตรงกันในทุกหน่วยงาน โดย ปภ. จะเป็นผู้สรุปและนำออกสู่สาธารณะ ส่วนเรื่องการขอใช้งบประมาณหากไม่เพียงพอสามารถขอจากงบกลางได้ แต่ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบและหลีกเลี่ยงการขอซ้ำซ้อน ขณะที่การตรวจวัดดินและน้ำจะขอให้ออกรายงานทุกวันเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบตัวเลขอย่างเร่งด่วน และ สกสว. ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนงานวิจัยต่อไป
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