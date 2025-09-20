นายกฯ อนุทินลงพื้นที่อ่างทอง: มองอนาคตการเมืองภูมิใจไทยและสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ทางการเมือง

นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทิศทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยเน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นในผลงานและนโยบายของพรรค พร้อมทั้งกล่าวถึงกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ทางการเมืองที่จัดขึ้นในวันเดียวกัน
20 กันยายน 2568 - เมื่อเวลา 13.50 น. ที่ อบจ. อ่างทอง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล บิดานายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าของพรรคภูมิใจไทยว่าจะสามารถขยายพื้นที่ภาคกลางได้หรือไม่ว่า เชื่อมั่นในตัวหัวหน้าพรรคฯ ยิ่งตอนนี้มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีโอกาสที่จะทำผลงานได้มาก และท่านไม่ได้มองว่า 4 เดือนหรือ 4 ปี ตามที่ได้สัมผัสกับนายกฯ จะเห็นว่าทุกครั้งที่มีตำแหน่งหน้าที่ ทุกวินาทีท่านทุ่มเททำงานให้กับแผ่นดินมาโดยตลอด จึงเชื่อมั่นว่าระยะเวลาจะสั้นหรือนาน ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกฯ น่าจะมีผลงานที่แก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่ออกมาครั้งแรกเห็นว่าโดนใจชาวบ้าน และยังมีนโยบายที่ออกตามมาอีก เช่น การลดค่าใช้จ่ายพลังงาน ซึ่งเป็นนโยบายที่พรรคใช้หาเสียง เชื่อมั่นว่าการมาดำรงตำแหน่ง การแถลงนโยบายจะมีในเรื่องนี้ นโยบายที่พรรคเคยเสนอไว้เมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งและตรงกับความต้องการของประชาชน เพราะคนในเขตพื้นที่ก็ถามหาเรื่องโซลาร์รูฟ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เชื่อว่าถ้าได้ทำในช่วงเวลานี้ จะเห็นผลงานแน่นอน และจะส่งผลถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้น\ผู้สื่อข่าวถามว่าได้ฝากฝังลูกชายที่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีจะฝากนายกฯอย่างไร นายสมศักดิ์กล่าวว่า นายกฯ ตาแหลมคมกว่าตน ในฐานะพ่อยังเห็นเป็นเด็ก เห็นข้อจำกัดของความเป็นลูก แต่นายกฯ มองในทางการเมืองและมองไปไกลกว่านั้น และเห็นว่านายภราดรมีความสามารถและความรู้ที่จะช่วยชาติบ้านเมืองจึงตั้งมาเป็น รมต.ประจำสำนักนายกฯ แสดงว่าเชื่อมั่นและไว้วางใจจึงเอามาอยู่ใกล้ตัว ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่นี่เป็นที่ตั้งแต่ทำการเมืองมา ได้เห็นความสำคัญของการมี สส.ยกจังหวัด เพราะจะช่วยเหลือชาวบ้านได้เต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องกังวลถึงอุปสรรค เป็นการทำการเมืองที่มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่น เราได้รับบทเรียนที่ดีจากรุ่นพ่อและความขยันของคุณลูก ทำให้ขยายวงในการรับใช้ชาวบ้านได้ในหลายจังหวัด รวมถึงอยุธยาก็เช่นเดียวกัน ที่ได้นายก อบจ.สืบทอดมาถึงรุ่นหลาน โดยมีเป้าหมายเดียวที่จะรับใช้ประชาชน เพื่อตอบแทนประชาชนและบ้านเกิด นายกฯ ลงเรือตรวจน้ำท่วมอ่างทอง เผยสถานการณ์ดีขึ้น เพราะรับมือตั้งแต่เป็น มท.1\'อนุทิน' จ้อชาวอ่างทอง ผู้ว่าฯ ทำงานเก่งแต่โดนย้าย เดี๋ยวจะถามปลัด มท. ใครสั่ง แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม จัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 19 ปี การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และครบรอบ 5 ปี การชุมนุมใหญ่ ที่ท้องสนามหลวงของกลุ่มเยาวชน 19 กันยายน 2563 เพื่อรำลึกเหตุการณ์ทั้งสอง และมีการเสวนาหัวข้อ “4 เดือนนี้ ชี้ชะตาการเมืองไทย“ ซึ่งเป็นการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมหลายด้าน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความมั่นใจในศักยภาพของรัฐบาลในการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้
อนุทิน ชาญวีรกูล ภูมิใจไทย การเลือกตั้ง อ่างทอง น้ำท่วม สถานการณ์ทางการเมือง การเมืองภาคกลาง โซลาร์รูฟ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า การชุมนุม