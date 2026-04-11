นายกฯ ตรวจความพร้อมสงกรานต์ 69: เน้นอำนวยความสะดวก-ตรึงค่าโดยสาร พร้อมรับฟังปัญหาประชาชน

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สถานีกลางบางซื่อและหมอชิต 2 ตรวจความพร้อมการเดินทางช่วงสงกรานต์ 2569 พร้อมเน้นย้ำมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาน้ำมันแพง โดยเฉพาะการตรึงราคาค่าโดยสารและรับฟังปัญหาจากประชาชน
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมใน การเดินทาง ของประชาชนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2569 ณ สถานีกลางบางซื่อ และสถานีขนส่ง หมอชิต 2 เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจใน การเดินทาง ให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสำคัญนี้ โดย นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำถึงมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก ราคาน้ำมัน ที่สูงขึ้น และเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยที่สุด\การลงพื้นที่เริ่มต้นที่ สถานีกลางบางซื่อ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะเดินทักทายและพูดคุยกับประชาชนที่กำลังเดินทาง โดยมีการสอบถามถึงจุดหมายปลายทาง และมอบของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงยาดมและกระบอกน้ำให้กับประชาชนที่มาร่วมเดินทาง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยกับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมทั้งสอบถามถึงมาตรการเยียวยาต่างๆ ที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งประชาชนได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนามาตรการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ทำการตรวจความเรียบร้อยของขบวนรถไฟที่มุ่งหน้าไปยังปาดังเบซาร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด และยังได้รับฟังความคิดเห็นจากเด็กๆ เกี่ยวกับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่\หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังสถานีขนส่งหมอชิต 2 เพื่อตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่สถานีขนส่งแห่งนี้ โดยได้ทดลองนั่งรถโดยสารและสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการและราคาตั๋วโดยสาร ซึ่งพบว่ายังมีประชาชนบางส่วนที่ประสบปัญหาในการหาซื้อตั๋วโดยสาร และต้องมีการต่อรถเพื่อเดินทางต่อไป นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้รับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานชาวลาวที่ยังไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างเป็นเวลานานกว่า 20 วัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรมและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ท้ายที่สุด นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมีมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะราคาน้ำมันแพง โดยเฉพาะการตรึงราคาค่าโดยสาร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน\การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจและความห่วงใยของรัฐบาลต่อประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ที่มีการเดินทางจำนวนมาก รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนให้เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุด นอกจากนี้ การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรงถือเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนามาตรการต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้
