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นายกฯ อนุทินเตรียมบินคาซาน ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย 17–18 มิ.ย.นี้

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นายกฯ อนุทินเตรียมบินคาซาน ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย 17–18 มิ.ย.นี้
ASEAN-Russia Commemorative SummitRussiaPope Francis
📆6/15/2026 3:45 AM
📰Thansettakij
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📊News: 64% · Publisher: 63%

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนรัสเซียระหว่างวันที่ 17–18 มิถุนายน เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย การเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และเปิดตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยนายกฯ จะพบปะหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน และผู้นำชาติอาเซียน เพื่อต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

นายกฯ อนุทินเตรียมบินคาซาน ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย 17–18 มิ. ย.

นี้ ใช้เวทีขยายโอกาสการค้า การลงทุน เดินหน้าการทูตเศรษฐกิจ มุ่งเปิดตลาดใหม่ สร้างความมั่นคงพลังงาน ดันโอกาสธุรกิจไทยนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล มีกำหนดเดินทางเยือนรัสเซียระหว่างวันที่ 17–18 มิถุนายน เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย การเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และเปิดตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยนายกฯ จะพบปะหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน และผู้นำชาติอาเซียน เพื่อต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วันที่15 มิถุนายน 2569 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN-Russia Commemorative Summit) ระหว่างวันที่ 17–18 มิถุนายน 2569 ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย โดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความร่วมมือด้านพลังงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชน ซึ่งนายกฯจะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันที่อังคารที่ 16 มิถุนายน หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวรัชดา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยในการเดินทางครั้งนี้ จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ การหารือกับภาคเอกชนอาเซียน-รัสเซีย และพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงนายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ตลอดจนผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำ เพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคต "นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า การเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศ ไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมประชุม แต่ต้องสามารถเปิดตลาดใหม่ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ดึงดูดการลงทุน และเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาว" นางสาวรัชดา กล่าว โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวน ไทยจำเป็นต้องกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก โดยรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลก ทั้งด้านพลังงาน ปุ๋ย และวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิต ขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านสินค้าเกษตร อาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมา

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Thansettakij /  🏆 23. in TH

ASEAN-Russia Commemorative Summit Russia Pope Francis China United States

 

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