นายกฯ อนุทิน ประกาศทิศ ACMECS ใหม่ ปราบสแกมเมอร์-แก้มลพิษข้ามแดน
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล นำเสนอ 3 แนวทางหลักในการประชุม ACMECS ครั้งที่ 11 ที่เวียดนาม เน้นแก้ปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดน พ่นหมอกควัน และปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อย่างเบ็ดเสร็จ พร้อมเร่งคลอดแผนแม่บทฉบับใหม่
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ( ACMECS) ครั้งที่ 11 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เพื่อวางโรดแมปความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้หัวข้อ การเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ ACMECS อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเร่งด่วนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงไซเบอร์
นโยบายแก้ปัญหา มลพิษทางน้ำข้ามพรมแดน
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันในการจัดการมลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนและระบบนิเวศในลุ่มน้ำโขง โดยปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนจำนวนกว่า 20,000 ครัวเรือน และสร้างความเสี่ยงให้กับพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 100,000 ไร่ในบริเวณชายแดนAlso readอนุทิน ร่วมประชุมผู้นำ ACMECS กรุงฮานอย ก่อนนั่งประธาน ปี 70-71
เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลไทยได้ประสานงานกับรัฐบาลเมียนมาจนสามารถตกลงจัดตั้งสถานีติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายอีก 6 แห่ง เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล จึงเสนอให้กรอบความร่วมมือ ACMECS เข้าไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ให้ขยายขอบเขตการติดตามคุณภาพน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ
การแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การติดตั้งอุปกรณ์ แต่ยังรวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการตรวจจับแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการพัฒนากลไกการแจ้งเตือนระหว่างประเทศให้เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมแนวทางการทำเหมืองที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน แหล่งน้ำสะอาด และอาชีพทางการเกษตร รวมถึงสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยของอาหารในพื้นที่อนุภูมิภาค
กลยุทธ์ปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ
ในด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ได้เปิดเผยผลงานเชิงรูปธรรมของประเทศไทยในการช่วยเหลือและส่งตัวบุคคลกว่า 10,000 คน ซึ่งมาจากเกือบ 50 สัญชาติ กลับสู่ประเทศต้นทาง หลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการทลายศูนย์หลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่
นอกจากนี้ ไทยยังได้ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ผลักดันความร่วมมือระดับโลกเพื่อต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์อย่างเป็นล่ำเป็นสัน พร้อมกับการเปิดตัว Bangkok Blueprint เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของภาคบริการทางการเงินในการตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน
ในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ได้เสนอจัดตั้งคณะทำงาน ACMECS ว่าด้วยการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ (ACMECS Taskforce on Online Scams) ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศสมาชิก และติดตามเส้นทางการเงินผิดกฎหมายที่เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้อย่างเบ็ดเสร็จ
แผนแม่บทฉบับใหม่กับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจดิจิทัล
นายกรัฐมนตรียืนยันว่า ในฐานะประธาน ACMECS ในวาระถัดไป รัฐบาลไทยจะเร่งผลักดันให้การจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ๆ ในยุคปัจจุบัน โดยแผนดังกล่าวจะยังคงกรอบความร่วมมือทั้ง 3 เสาหลักเดิม แต่ขยายขอบเขตการจัดการทรัพยากรน้ำ หมอกควันข้ามแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
ด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ได้เน้นย้ำถึงการเร่งเชื่อมโยงโครงข่ายถนนและทางรถไฟในส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าข้ามพรมแดนให้สะดวกรวดเร็วขึ้น พร้อมใช้แผนแม่บท ACMECS ฉบับใหม่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดได้ผ่านช่องทางดิจิทัล
ทั้งนี้ ยังมีการส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มผลผลิตทางการค้า โดยย้ำว่าการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจต้องดำเนินไปควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในอนุภูมิภาค รวมถึงผลักดันการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา ACMECS และเสริมบทบาทของสำนักเลขาธิการ ACMECS ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
วิสัยทัศน์อนาคตสู่ปี 2571 และประชาคมอาเซียน 2045
ไทยจะใช้กรอบความร่วมมือ ACMECS เป็นฐานในการต่อยอดความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation) กับหุ้นส่วนเพื่อพัฒนา รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่ม BRICS เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2571 ซึ่งประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานทั้ง ACMECS และอาเซียน จะใช้โอกาสนี้เชื่อมโยงความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคกับอาเซียนเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2045 ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน
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