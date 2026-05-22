Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

นายกรัฐมนตรีเตรียมเชิญ SMEs ร่วมหารือปัญหาแผนกเศรษฐกิจแห่งชาติ กรอกแผนกเศรษฐกิจขึ้นใหม่แล้ว

เศรษฐกิจ News

นายกรัฐมนตรีเตรียมเชิญ SMEs ร่วมหารือปัญหาแผนกเศรษฐกิจแห่งชาติ กรอกแผนกเศรษฐกิจขึ้นใหม่แล้ว
นายกฯกลุ่ม Smesแผนกเศรษฐกิจแห่งชาติ
📆5/22/2026 2:18 AM
📰INNNEWS
33 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 63%

นายกรัฐมนตรีจะเชิญ SMEs ร่วมหารือปัญหาแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติร่วมกันกับรัฐบาลต่อเนื่อง โดยจะมีการแบ่งวิถีทางในการจัดเวทีนี้ออกเป็น 10 การประชุมในแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับภาคเอกชน ให้ความเห็นร่วมกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีคิดว่ารูปแบบการร่วมมือจะช่วยปรับปรุงลักษณะปฏิบัติการและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจภายในประเทศและเป็นการสร้างความมั่นใจในประชาชน

นายกรัฐมนตรีพร้อมเชิญกลุ่ม SMEs ร่วมหารือปัญหาแผนก เศรษฐกิจ แห่งชาติ พร้อมปรับรูปแบบ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน นายกรัฐมนตรีมีแนวคิดให้ดำเนินการจัดเวทีการประชุมระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการหารือกับตัวแทนจาก 10 กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม ในส่วนของกลุ่มธุรกิจและภาคเอกชนรายใหม่ที่จะเป็นผู้เชิญไปหารือคือกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม SMEs เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน รวมถึงความต้องการที่ด้านเอกชนจะขอให้รัฐบาลช่วยเหลือต่อไป ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ Gr.

O. ( กรอ. ) มีการเสนอรูปแบบของคณะกรรมการใหม่ ผ่านการนำเสนอจากรองนายกรัฐมนตรีและรมว. คลัง โดยคาดว่าจะมีการลงนามคำสั่งการในการจัดตั้งคณะกรรมการ Gr.

O. ชุดใหม่ในเร็วๆนี้ หลังจากนั้น อย่างเป็นทางการจะมีการกำหนดวันและเวลาในการประชุมนัดแรกเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน การจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้จะมีการนำเอากลไกการทำงานของกรโแพลตฟอร์มความร่วมมือของโครงการ Reinvent Thailand มาปรับปรุง โดยมีเป้าหมายเพื่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่ แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานเช่น การเติบโตช้า ความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง และความเหลื่อมล้ำ และเพื่อผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการนำマシンลินตี้แนวคิดจากโครงการมาพัฒนาร่วมกั

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

INNNEWS /  🏆 18. in TH

นายกฯ กลุ่ม Smes แผนกเศรษฐกิจแห่งชาติ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AIS, ธนาคารกสิกรไทย ผู้นำการขับเคลื่อน SMEs เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลAIS, ธนาคารกสิกรไทย ผู้นำการขับเคลื่อน SMEs เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลAIS สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนประชาेंडูและธนาคารกสิกรไทยร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการเงิน เพื่อยกระดับผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ SMEs เข้าถึงโอกาสในเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างทั่วถึง
Read more »

ไทยเผชิญภาวะ K-Shaped Recovery หลังจากที่ขยายตัวดีในไตรมาสแรกไทยเผชิญภาวะ K-Shaped Recovery หลังจากที่ขยายตัวดีในไตรมาสแรกเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญภาวะ K-Shaped Recovery หลังจากที่ขยายตัวดีในไตรมาสแรก โดยมีกลุ่มทุนใหญ่และอุตสาหกรรมไฮเทคที่ได้ประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุน ส่วนขาลงที่ปักหัวลงคือคนตัวเล็ก SMEs และแรงงานอิสระที่กำลังขาดสภาพคล่องและไร้กำลังซื้อ
Read more »

“วราวุธ” สั่งดีพร้อม ปั้น SME-ชุมชนไทย โตยั่งยืน แข่งตลาดโลก“วราวุธ” สั่งดีพร้อม ปั้น SME-ชุมชนไทย โตยั่งยืน แข่งตลาดโลก“วราวุธ” เดินหน้า ONE MIND สั่ง “ดีพร้อม” ยกระดับ SMEs–ชุมชนไทย สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ชู “ผ้าไทย–เกษตรแปรรูป–อุตสาหกรรมไฮเทค” เชื่อมทุน เทคโนโลยี และตลาด สร้างฐานรากเศรษฐกิจใหม่
Read more »

นายกฯ สั่งลุยเปิดเวทีรับฟังปัญหาเอกชนรายสาขาอย่างต่อเนื่อง เตรียมถกกลุ่ม SMEs คิวต่อไป ‘เอกนิติ’ ชงรูปแบบ ‘บอร์ด กรอ.' ชุดใหม่นายกฯ สั่งลุยเปิดเวทีรับฟังปัญหาเอกชนรายสาขาอย่างต่อเนื่อง เตรียมถกกลุ่ม SMEs คิวต่อไป ‘เอกนิติ’ ชงรูปแบบ ‘บอร์ด กรอ.' ชุดใหม่นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูลสั่งการจัดเวทีรับฟังปัญหาจากเอกชนรายสาขาในรูปแบบที่ต่อเนื่อง คาดการต้อนรับกลุ่ม Small and Medium Enterprises (SMEs) นานาอุตสาหกรรมในเร็วๆ นี้
Read more »



Render Time: 2026-05-22 05:17:53