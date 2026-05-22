นายกรัฐมนตรีเตรียมเชิญ SMEs ร่วมหารือปัญหาแผนกเศรษฐกิจแห่งชาติ กรอกแผนกเศรษฐกิจขึ้นใหม่แล้ว

นายกรัฐมนตรีจะเชิญ SMEs ร่วมหารือปัญหาแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติร่วมกันกับรัฐบาลต่อเนื่อง โดยจะมีการแบ่งวิถีทางในการจัดเวทีนี้ออกเป็น 10 การประชุมในแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับภาคเอกชน ให้ความเห็นร่วมกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีคิดว่ารูปแบบการร่วมมือจะช่วยปรับปรุงลักษณะปฏิบัติการและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจภายในประเทศและเป็นการสร้างความมั่นใจในประชาชน
นายกรัฐมนตรีพร้อมเชิญกลุ่ม SMEs ร่วมหารือปัญหาแผนก เศรษฐกิจ แห่งชาติ พร้อมปรับรูปแบบ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน นายกรัฐมนตรีมีแนวคิดให้ดำเนินการจัดเวทีการประชุมระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการหารือกับตัวแทนจาก 10 กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม ในส่วนของกลุ่มธุรกิจและภาคเอกชนรายใหม่ที่จะเป็นผู้เชิญไปหารือคือกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม SMEs เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน รวมถึงความต้องการที่ด้านเอกชนจะขอให้รัฐบาลช่วยเหลือต่อไป ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ Gr.
O. ( กรอ. ) มีการเสนอรูปแบบของคณะกรรมการใหม่ ผ่านการนำเสนอจากรองนายกรัฐมนตรีและรมว. คลัง โดยคาดว่าจะมีการลงนามคำสั่งการในการจัดตั้งคณะกรรมการ Gr.
O. ชุดใหม่ในเร็วๆนี้ หลังจากนั้น อย่างเป็นทางการจะมีการกำหนดวันและเวลาในการประชุมนัดแรกเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน การจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้จะมีการนำเอากลไกการทำงานของกรโแพลตฟอร์มความร่วมมือของโครงการ Reinvent Thailand มาปรับปรุง โดยมีเป้าหมายเพื่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่ แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานเช่น การเติบโตช้า ความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง และความเหลื่อมล้ำ และเพื่อผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการนำマシンลินตี้แนวคิดจากโครงการมาพัฒนาร่วมกั
AIS, ธนาคารกสิกรไทย ผู้นำการขับเคลื่อน SMEs เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลAIS สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนประชาेंडูและธนาคารกสิกรไทยร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการเงิน เพื่อยกระดับผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ SMEs เข้าถึงโอกาสในเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างทั่วถึง
ไทยเผชิญภาวะ K-Shaped Recovery หลังจากที่ขยายตัวดีในไตรมาสแรกเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญภาวะ K-Shaped Recovery หลังจากที่ขยายตัวดีในไตรมาสแรก โดยมีกลุ่มทุนใหญ่และอุตสาหกรรมไฮเทคที่ได้ประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุน ส่วนขาลงที่ปักหัวลงคือคนตัวเล็ก SMEs และแรงงานอิสระที่กำลังขาดสภาพคล่องและไร้กำลังซื้อ
“วราวุธ” สั่งดีพร้อม ปั้น SME-ชุมชนไทย โตยั่งยืน แข่งตลาดโลก“วราวุธ” เดินหน้า ONE MIND สั่ง “ดีพร้อม” ยกระดับ SMEs–ชุมชนไทย สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ชู “ผ้าไทย–เกษตรแปรรูป–อุตสาหกรรมไฮเทค” เชื่อมทุน เทคโนโลยี และตลาด สร้างฐานรากเศรษฐกิจใหม่
นายกฯ สั่งลุยเปิดเวทีรับฟังปัญหาเอกชนรายสาขาอย่างต่อเนื่อง เตรียมถกกลุ่ม SMEs คิวต่อไป ‘เอกนิติ’ ชงรูปแบบ ‘บอร์ด กรอ.' ชุดใหม่นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูลสั่งการจัดเวทีรับฟังปัญหาจากเอกชนรายสาขาในรูปแบบที่ต่อเนื่อง คาดการต้อนรับกลุ่ม Small and Medium Enterprises (SMEs) นานาอุตสาหกรรมในเร็วๆ นี้
