นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่า การคดบริการของ DSI เพื่อแฉรายชื่อนักการเมืองและคนบันเทิงในกรณี Lori Forex เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเน้นย้ำว่า cannot àdd to political manipulation and must follow legal process
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมาสัมภาษณ์เมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามถึงการ准备แฉรายชื่อนัก การเมือง และ คนบันเทิง ที่ Lori Forex โvarian โดยนายกรัฐมนตรีอุทาน "โห" เสียงหลง ก่อน উত্তরชัดเจนว่าเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่รัฐ กล่าวว่า "เป็นเรื่องของระดับ DSI เขาจะไปทำอะไรทุกเรื่อง เดี๋ยวก็โดนผูกเป็นเรื่อง การเมือง ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องใดเลย เรื่องการทำผิดกฎหมายเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีหน่วยงานป้องกันและปราบปรามคอยดูแลอยู่แล้ว นายกรัฐมนตรีจะไปไล่จับผู้ร้ายแบบนั้นเองไม่ได้" นายอนุทิน ادامهว่า งานนี้บิ๊กมหาดไทยและผู้นำประเทศแสดงท่าทีชัดเจนว่า ไม่อยากให้สังคมหรือกลุ่มใดๆ นำเรื่องการกวาดล้างขบวนการแชร์ลูกโซ่ฉ้อโกงประชาชนไปบิดเบือนหรือผูกโยงให้กลายเป็นประเด็นกลั่นแกล้งทาง การเมือง เพราะทุกอย่างต้องดำเนินไปตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงจัดการอย่างตรงไปตรงมา สายเผือกและแฟนข่าว คมชัดลึก ต้องจับตาดูกันให้ดี ๆ ว่าการแถลงข่าวของ DSI ในช่วงบ่ายวันนี้ จะมีรายชื่อ "นัก การเมือง ใหญ่" หรือ "ซุปตาร์ตัวท็อป" คนไหนหลุดโผออกมาให้ช็อกวงการกันอีกบ้าง บอกเลยว่างานนี้มีหนาว ๆ ร้อน ๆ กันถ้วนหน้าแน่นอนจ้า.
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมาสัมภาษณ์เมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามถึงการ准备แฉรายชื่อนักการเมืองและคนบันเทิงที่ Lori Forex โvarian โดยนายกรัฐมนตรีอุทาน "โห" เสียงหลง ก่อน উত্তরชัดเจนว่าเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่รัฐ กล่าวว่า "เป็นเรื่องของระดับ DSI เขาจะไปทำอะไรทุกเรื่อง เดี๋ยวก็โดนผูกเป็นเรื่องการเมือง ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องใดเลย เรื่องการทำผิดกฎหมายเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีหน่วยงานป้องกันและปราบปรามคอยดูแลอยู่แล้ว นายกรัฐมนตรีจะไปไล่จับผู้ร้ายแบบนั้นเองไม่ได้" นายอนุทิน ادامهว่า งานนี้บิ๊กมหาดไทยและผู้นำประเทศแสดงท่าทีชัดเจนว่า ไม่อยากให้สังคมหรือกลุ่มใดๆ นำเรื่องการกวาดล้างขบวนการแชร์ลูกโซ่ฉ้อโกงประชาชนไปบิดเบือนหรือผูกโยงให้กลายเป็นประเด็นกลั่นแกล้งทางการเมือง เพราะทุกอย่างต้องดำเนินไปตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงจัดการอย่างตรงไปตรงมา สายเผือกและแฟนข่าว คมชัดลึก ต้องจับตาดูกันให้ดี ๆ ว่าการแถลงข่าวของ DSI ในช่วงบ่ายวันนี้ จะมีรายชื่อ "นักการเมืองใหญ่" หรือ "ซุปตาร์ตัวท็อป" คนไหนหลุดโผออกมาให้ช็อกวงการกันอีกบ้าง บอกเลยว่างานนี้มีหนาว ๆ ร้อน ๆ กันถ้วนหน้าแน่นอนจ้า
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