นายกฯ สั่งให้รฟท.‑ขสมก. เยียวยาผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมล์อย่างเต็มที่

หลังเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่มักกะสัน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสั่งให้รฟท.‑ขสมก. ดำเนินการเยียวยาโดยทันที ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมเร่งสอบสวนสาเหตุและพิจารณามาตรการจุดตัดทางรถไฟใหม่
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จ่าฝั่งสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ( รฟท. ) และการขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ( ขสมก.
) ดำเนินการเยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการชนกันระหว่างรถไฟและรถเมล์ที่สถานีมักกะสันเมื่อเร็วๆ นี้อย่างเต็มที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เยี่ยมผู้บาดเจ็บทุกคน ตั้งแต่ผู้โดยสารรถเมล์ พนักงานขับรถเมล์ ไปจนถึงคนขับรถไฟที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันทางจิตใจอย่างรุนแรง ระหว่างการเยี่ยมชม นายอนุทินแสดงความสำนึกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้นายอธิบายว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีใครสภาพจิตใจที่ดี ไม่มีผู้ใดไม่รู้สึกเจ็บปวดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันทีและอย่างรุนแรง การเยียวยาจึงต้องรวมถึงการให้บริการทางจิตเวช การให้คำปรึกษา และการส่งเสริมให้ผู้บาดเจ็บได้กลับมามีชีวิตปกติได้เร็วที่สุ
