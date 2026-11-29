นายกฯ อนุทิน เปิดงาน Vijit Chao Phraya 2026 ชื่นชมวัฒนธรรมไทย มั่นใจผ้าไทยได้มรดกโลก
นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดงาน Vijit Chao Phraya 2026 ชูแนวคิดแสงแห่งจินตนาการกระตุ้นการท่องเที่ยวชายฝั่งเจ้าพระยา ตั้งเป้ารายได้กว่า 8.6 พันล้านบาท และลุ้นผ้าไทยขึ้นบัญชีมรดกโลก
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Vijit Chao Phraya 2026 เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน ณ พื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยา โดยงานดังกล่าวเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด Light of Imagination หรือ แสงแห่งจินตนาการ ที่มุ่งเน้นการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ระดับสากล เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
นายกรัฐมนตรี ชื่นชมผลงานวัฒนธรรมไทย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้แสดงความพึงพอใจต่อความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ โดยระบุว่าเชื่อว่าการนำเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครและความงดงามของประเทศไทยผ่านงานสร้างสรรค์ระดับโลก จะช่วยมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่ไม่ซ้ำใครให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาAlso readคิปโชเก้ ร่วมงาน ATMBKK 2026 ลงวิ่ง 10 กม. กับคีริน ตันติเวทย์
นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า การผสมผสานทุนทางวัฒนธรรมกับมุมมองที่หลากหลายของศิลปินและคณะผู้จัดทำจากองค์กรต่างๆ ไม่เพียงแต่สร้างปรากฏการณ์แสงสีเสียงที่ตระการตา แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงพลังความสามัคคีและศักยภาพของคนไทย เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก
นายอนุทิน ได้เรียกแนวคิดนี้สั้นๆ ว่า "ภูมิใจไทย" ซึ่งเป็นการส่งต่อความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชาติจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมยกย่องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานพันธมิตร และสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ที่ร่วมกันเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้นำความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ มาถ่ายทอดคุณค่าของพื้นที่
รายชื่อคณะรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติ
ในพิธีเปิดงานยังมีข้าราชการระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังมีเอลีอูด คิปโชเก นักวิ่งมาราธอนระดับโลกร่วมกิจกรรมในงานนี้ด้วย ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาคการท่องเที่ยวและภาคกีฬาระดับโลกในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวปลายปี 8.6 พันล้านบาท
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ตั้งเป้าหมายทางเศรษฐกิจไว้ชัดเจนว่า งาน Vijit Chao Phraya 2026 จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปี โดยคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนในภาคการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 8.6 พันล้านบาท ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
การจัดงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2569 ซึ่งครอบคลุมช่วงหน้าหนาวของกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเอื้อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัสบรรยากาศสบายๆ และผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน
ภายในงานมีการนำเสนอความงดงามของสถานที่สำคัญและศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงจำนวน 19 จุด บนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมการแสดงโดรนแปรอักษรกว่า 800 ลำ และพลุไฟตระการตา เพื่อเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นเวทีแห่งแสงและจินตนาการ
ลุ้นผ้าไทยขึ้นบัญชีมรดกโลก
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข่าวดีที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสองวันของการจัดงาน คือ การที่ "ผ้าไทย" จะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของโลกจากองค์การยูเนสโก โดยได้ขอความร่วมมือให้ชาวไทยทุกคนที่ชื่นชมในเอกลักษณ์ของผ้าไทย ช่วยกันส่งกำลังใจให้คณะกรรมการยูเนสโกพิจารณาผ่านเกณฑ์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ย้ำว่า การได้รับการยอมรับในระดับสากลเกี่ยวกับผ้าไทย จะนำความภาคภูมิใจกลับมาให้กับพี่น้องชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง เป็นการยืนยันอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความยั่งยืน
นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานสัมผัสความงดงามของแสงสีเสียงและจินตนาการเต็มสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแนะนำว่าไม่ต้องรีบกลับบ้านในวันเดียว หากต้องการกลับเพียงวิธีเดียวคือต้องว่ายน้ำไปยังฝั่งธนบุรีหรือฝั่งกรุงเทพฯ เพื่อแสดงความเป็นกันเองและบรรยากาศความสุขในงาน
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทุกคนใช้โอกาสนี้ในการผ่อนคลายและมีความสุข พร้อมอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จสมหวังสมปรารถนาในทุกสิ่ง และขอให้โชคดีกับงาน Vijit Chao Phraya 2026 อย่างเต็มเปี่ยม
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