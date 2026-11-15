นายกรัฐมนตรีประกาศ 'Vision Zero' ลดอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เหลือ 12 ต่อแสนประชากร ภายในปี 2570
นายกรัฐมนตรีส่งสาร 'วันโลกาสำนึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน' ย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นเปลี่ยนประเทศไทยเป็นเมืองที่ปลอดภัย Vision Zero เป้าหมายลดอัตราเสียชีวิตเหลือ 12 ต่อแสนประชากร ภายในปี 2570
นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ส่งสารเนื่องใน วันโลกาสำนึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 โดยยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งเดินหน้าสู่เป้าหมายการเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยตามแนวคิด Vision Zero
เป้าหมาย Vision Zero ลดเสียชีวิต เหลือ 12 ต่อแสนประชากร ภายในปี 2570
รัฐบาลกำหนดให้เรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 12 คนต่อแสนประชากร ภายในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Vision Zero ที่ต้องการยุติการเสียชีวิตบนท้องถนนให้ได้อย่างสิ้นเชิงAlso readชาวปราจีนบุรี กว่า 500 คน รวมตัวคัดค้าน EEC หวั่นกระทบชุมชน
การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวอาศัยการบูรณาการผ่านกลไกการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ และมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach) ภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 - 2570 เพื่อสร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง
มาตรการเชิงรุกและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน
นายกรัฐมนตรีชี้ว่า มาตรการสำคัญประกอบด้วย การยกระดับมาตรฐานเชิงกายภาพ การแก้ไขจุดเสี่ยง การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยานพาหนะที่ปลอดภัย โดยเน้นการจัดการความเร็วให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพถนนแต่ละประเภท
นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมมาตรการองค์กรด้านการความปลอดภัยทางถนนเพื่อปรับพฤติกรรมการขับขี่ และการใช้ข้อมูลร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
บทบาทของหน่วยงานท้องถิ่นกับการจัดตั้ง ด่านชุมชน ปกป้องชีวิตประชาชน
รัฐบาลสนับสนุนมาตรการสำคัญให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่จัดตั้ง ด่านชุมชน ทำหน้าที่สกัด ตักเตือน และป้องปรามอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียตั้งแต่ต้นทาง โดยให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยตรง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการดำเนินนโยบายเหล่านี้ เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2573 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน สานพลังสู่สังคมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญในการร่วมกัน สานพลัง สานต่อ สร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมขอสละเวลาในการส่งกำลังใจให้กับทุกท่านและครอบครัวผู้สูญเสีย
รัฐบาลขอเชิญชวนให้ประชาชนมีพลังกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่มุ่งมั่น ช่วยกันสานต่อความร่วมมือ และเปลี่ยนความห่วงใยเป็นการลงมือทำ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ สังคมแห่งวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ที่ยั่งยืนและปลอดภัยสำหรับทุกคนในระยะยาว
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