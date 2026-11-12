นายก อบจ.ยะลา-สตูล ชี้เหตุการณ์ระเบิดไม่ใช่การยกระดับความขัดแย้งแต่เป็นการสร้างความตระหนักรู้
นายก อบจ.ยะลาและสตูลระบุเหตุระเบิดวันที่ 12 พ.ย. เป็นการสร้างสถานการณ์โดยคนนอก ไม่ใช่นโยบายยกระดับความขัดแย้ง ย้ำภาคใต้สงบและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ออกมาชี้แจงสถานการณ์ ความมั่นคง ในพื้นที่ชายแดนใต้ล่าสุด โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้สะท้อนถึงการยกระดับความขัดแย้งทางการเมืองหรือความรุนแรงเชิงโครงสร้าง แต่เป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้และสะท้อนถึงภัยคุกคามจากกลุ่มบุคคลภายนอกพื้นที่
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลา 09.30 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งแม้จะไม่ใช่พื้นที่ชายแดนโดยตรง แต่มีการเชื่อมโยงกับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างมีนัยสำคัญ โดยหน่วยงานท้องถิ่นทั้งจังหวัดยะลาและจังหวัดสตูลได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาพรวมความสงบเรียบร้อยAlso readiQOO เปิดตัวเรือธงซีรีส์ iQOO 12: ชิป Snapdragon 8 Gen 3, ระบบกล้องหลัง 3 ตัว
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างความเข้าใจ
นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้กล่าวถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจร่วมกับประชาชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในวันศุกร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อรับฟังเรื่องราวความทุกข์ร้อนของประชาชนโดยตรง
เป้าหมายหลักของการลงพื้นที่ดังกล่าวคือเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจและการพัฒนา พร้อมทั้งช่วยกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน นายมุขตาร์ระบุว่า องค์กรท้องถิ่นไม่ได้มีบทบาทเพียงอย่างเดียวในการรักษาความสงบ แต่คือการเป็นสะพานเชื่อมใจระหว่างภาครัฐและประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นในสังคม
มาตรการตรวจสอบและความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น
ด้านนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นมากขึ้น หน่วยงานรัฐในส่วนกลางและท้องถิ่นได้ร่วมมือกันโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เชิญทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพูดคุยและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
การเน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบยานพาหนะที่เข้าสู่จังหวัดสตูลถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันเหตุร้าย แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอาจมีการสร้างสถานการณ์ที่ไม่ประสงค์ดีต่อชีวิตมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลเป็นอย่างมาก
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและสังคมออนไลน์
การวางระเบิดดังกล่าวเป็นการวางกับดักทางกายภาพไม่ใช่การจุดระเบิดด้วยไกลคอนโทรล โดยเกิดขึ้นเมื่อรถผ่านจุดที่ติดตั้งระเบิดไว้ ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน 3 รายจากรถรับส่งนักเรียน การกระทำนี้ประเมินได้ว่ายังไม่ถึงขั้นมุ่งหมายที่จะสังหารประชาชน แต่สะท้อนถึงความรุนแรงที่ยอมรับไม่ได้ในสังคม
ส่งผลให้เกิดการเฝ้าระวังที่กระชับและแน่นหนามากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางเข้าเมืองทั้งจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง ขณะที่ประชาชนหลายกลุ่มออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านการก่อเหตุผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมชนท้องถิ่นยังคงรักษาความสงบเรียบร้อยและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุนี้
ข้อสรุปและแนวทางในอนาคต
นายสัมฤทธิ์ ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากคนในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างแน่นอน เนื่องจากจังหวัดนี้เป็นเมืองที่สงบสุขและประชาชนมีความตระหนักถึงภัยคุกคามจากภายนอก การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังบุคคลที่เข้าออกในพื้นที่จึงเป็นมาตรการป้องกันที่ดีที่สุด
หลังจากนี้คาดว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงไปกว่านี้ แต่ยังคงต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะยังคงทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาและประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคง เพื่อรักษาความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
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