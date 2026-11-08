นายกฯ เปิดงาน Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2026 ย้ำสายสัมพันธ์ไทย-อินเดีย
นายกรัฐมนตรีประกาศเปิดงาน Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2026 ที่ไอคอนสยาม ยืนยันความสัมพันธ์ไทย-อินเดียผ่านมรดกวัฒนธรรม เพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก
นายกรัฐมนตรี ไทยได้ประกาศพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการสำหรับเทศกาล Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2026 ซึ่งจัดขึ้นบริเวณ ไอคอนสยาม ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อยืนยันและเสริมสร้างสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดีย โดยเน้นย้ำถึงมรดกทางวัฒนธรรมร่วมที่มีความลึกซึ้ง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยดิวาลี และกล่าวเปิดงานเทศกาลดังกล่าว โดยมีนายปุนีต อัครวาล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เป็นแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีAlso readอิ่มใจ อิ่มบุญ “แม้ก กรธัสส์” ทำบุญวันเกิดกับแฟนคลับ เหมือนได้ชาร์จแบตให้ใจฟู
นอกจากนี้ยังมีตัวแทนระดับสูงจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ นายนิกร ซัจเดว นายกสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย นายสุรศักดิ์ พันธุเจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนคณะทูตานุทูต ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้นำชุมชนชาวไทยเชื้อสายอินเดีย และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ
สัญลักษณ์แสงสว่างและความเชื่อร่วมทางวัฒนธรรม
ในพิธีเปิด นายกรัฐมนตรีไทยได้ร่วมจุดเทียนชัยดิวาลี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเทศกาลแห่งแสงสว่าง และรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมชุด รามายณะ-รามเกียรติ์ ที่สะท้อนความเชื่อเชื่อมโยงทางอารยธรรมอันยาวนานของทั้งสองประเทศอย่างชัดเจน
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลีกับมิตรชาวอินเดียและชุมชนชาวไทยเชื้อสายอินเดีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และกล่าวถึงความหมายของแสงประทีpdิวาลีที่สะท้อนความเชื่ออันเป็นสากล
ข้อความสำคัญที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้นำเสนอในงานคือ แสงสว่างย่อมเอาชนะความมืด ความดีย่อมมีชัยเหนือความชั่วร้าย และความรู้จักกับ的希望จะเป็นพลังนำพาผู้คนก้าวไปข้างหน้า ซึ่งเป็นปรัชญาที่ทั้งสองประเทศต่างยึดถือและเชื่อมโยงกัน
รากฐานอารยธรรมอินเดียวในวิถีชีวิตไทย
นายกรัฐมนตรีไทยได้กล่าวถกถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งระหว่างไทยและอินเดีย โดยอธิบายว่าอิทธิพลทางอารยธรรมอินเดียปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดได้แก่ หลักคำสอนทางพุทธศาสนา วรรณคดีรามายณะที่ได้รับการสืบทอดเป็นรามเกียรติ์ ตลอดจนภาษาไทยที่มีรากศัพท์จากภาษาสันสกฤตและบาลี สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดเสมือนเป็นครอบครัวทางวัฒนธรรมเดียวกัน
รากฐานทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนี้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านการทูต เศรษฐกิจ และสังคมในบริบทปัจจุบัน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้กล่าวต่อว่าการท่องเที่ยวเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและอินเดีย โดยอินเดียถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย
การจัดเทศกาลดิวาลีจึงไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมอินเดียเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างประชาชน
รวมถึงเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางที่อบอุ่น เปิดกว้าง และพร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมและทุกศาสนาอย่างมีคุณภาพ
บทสรุปมิตรภาพและเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยว
นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานเทศกาลดิวาลีให้เกิดความสวยงามและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับอินเดีย
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวอวยพรให้แสงสว่างแห่งเทศกาลดิวาลีนำมาซึ่งสันติสุข ความสุข และความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศในอนาคต
งานนี้ยังตอกย้ำเป้าหมายของประเทศไทยในการยกระดับสถานะสู่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก ผ่านการใช้ประโยชน์จากมรดกวัฒนธรรมร่วมที่มีอยู่
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