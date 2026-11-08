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Economy

นายกฯ เปิดงาน Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2026 ย้ำสายสัมพันธ์ไทย-อินเดีย

prachachat#59 in ประเทศไทย
นายกฯ เปิดงาน Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2026 ย้ำสายสัมพันธ์ไทย-อินเดีย
นายกรัฐมนตรี · Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2026 · นายอนุทิน ชาญวีรกูล
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นายกรัฐมนตรีประกาศเปิดงาน Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2026 ที่ไอคอนสยาม ยืนยันความสัมพันธ์ไทย-อินเดียผ่านมรดกวัฒนธรรม เพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก

นายกรัฐมนตรี ไทยได้ประกาศพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการสำหรับเทศกาล Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2026 ซึ่งจัดขึ้นบริเวณ ไอคอนสยาม ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อยืนยันและเสริมสร้างสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดีย โดยเน้นย้ำถึงมรดกทางวัฒนธรรมร่วมที่มีความลึกซึ้ง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยดิวาลี และกล่าวเปิดงานเทศกาลดังกล่าว โดยมีนายปุนีต อัครวาล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เป็นแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี

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นอกจากนี้ยังมีตัวแทนระดับสูงจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ นายนิกร ซัจเดว นายกสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย นายสุรศักดิ์ พันธุเจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนคณะทูตานุทูต ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้นำชุมชนชาวไทยเชื้อสายอินเดีย และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ

สัญลักษณ์แสงสว่างและความเชื่อร่วมทางวัฒนธรรม

ในพิธีเปิด นายกรัฐมนตรีไทยได้ร่วมจุดเทียนชัยดิวาลี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเทศกาลแห่งแสงสว่าง และรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมชุด รามายณะ-รามเกียรติ์ ที่สะท้อนความเชื่อเชื่อมโยงทางอารยธรรมอันยาวนานของทั้งสองประเทศอย่างชัดเจน

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นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลีกับมิตรชาวอินเดียและชุมชนชาวไทยเชื้อสายอินเดีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และกล่าวถึงความหมายของแสงประทีpdิวาลีที่สะท้อนความเชื่ออันเป็นสากล

ข้อความสำคัญที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้นำเสนอในงานคือ แสงสว่างย่อมเอาชนะความมืด ความดีย่อมมีชัยเหนือความชั่วร้าย และความรู้จักกับ的希望จะเป็นพลังนำพาผู้คนก้าวไปข้างหน้า ซึ่งเป็นปรัชญาที่ทั้งสองประเทศต่างยึดถือและเชื่อมโยงกัน

รากฐานอารยธรรมอินเดียวในวิถีชีวิตไทย

นายกรัฐมนตรีไทยได้กล่าวถกถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งระหว่างไทยและอินเดีย โดยอธิบายว่าอิทธิพลทางอารยธรรมอินเดียปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดได้แก่ หลักคำสอนทางพุทธศาสนา วรรณคดีรามายณะที่ได้รับการสืบทอดเป็นรามเกียรติ์ ตลอดจนภาษาไทยที่มีรากศัพท์จากภาษาสันสกฤตและบาลี สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดเสมือนเป็นครอบครัวทางวัฒนธรรมเดียวกัน

รากฐานทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนี้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านการทูต เศรษฐกิจ และสังคมในบริบทปัจจุบัน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้กล่าวต่อว่าการท่องเที่ยวเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและอินเดีย โดยอินเดียถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

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การจัดเทศกาลดิวาลีจึงไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมอินเดียเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างประชาชน

รวมถึงเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางที่อบอุ่น เปิดกว้าง และพร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมและทุกศาสนาอย่างมีคุณภาพ

บทสรุปมิตรภาพและเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยว

นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานเทศกาลดิวาลีให้เกิดความสวยงามและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับอินเดีย

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวอวยพรให้แสงสว่างแห่งเทศกาลดิวาลีนำมาซึ่งสันติสุข ความสุข และความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศในอนาคต

งานนี้ยังตอกย้ำเป้าหมายของประเทศไทยในการยกระดับสถานะสู่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก ผ่านการใช้ประโยชน์จากมรดกวัฒนธรรมร่วมที่มีอยู่

prachachat#59 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

นายกรัฐมนตรี Amazing Thailand Grand Diwali Festival 2026 นายอนุทิน ชาญวีรกูล ไอคอนสยาม เทศกาลดิวาลี

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