นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เข้าถวายน้ำสรงพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ภายหลังจากสำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ และเรื่อง การถวายน้ำสรงและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ลงวันที่ 12 มิ.ย. 69 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้ทรงอุทิศพระองค์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมถึงผู้ต้องขัง
นายกรัฐมนตรี นำ คณะรัฐมนตรี และ ผู้บริหารระดับสูง ของ กระทรวงมหาดไทย เข้า ถวายน้ำสรง พระศพ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ ศาลาสหทัยสมาคม ใน พระบรมมหาราชวัง ภายหลังจากสำนัก พระราชวัง ได้มีประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ และเรื่อง การ ถวายน้ำสรง และ ถวายสักการะ พระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ลงวันที่ 12 มิ.
ย. 69 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้ทรงอุทิศพระองค์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมถึงผู้ต้องขั
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายน้ำสรง ถวายสักการะ พระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระบรมมหาราชวัง ศาลาสหทัยสมาคม พระราชวัง โครงการราชทัณฑ์ปันสุข มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง สภากาชาดไทย อาสาสมัคร ประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณภาพชีวิต ผู้ต้องขัง โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โครงการพัฒนาชุมชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ความมั่นคงของประเทศ ช่วยเหลือราษฎร คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน พระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
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