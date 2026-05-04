นายกฯ อนุทิน นำจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันฉัตรมงคล

นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2569 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีคณะรัฐมนตรี ทูตานุทูต และข้าราชการร่วมงาน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน สโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันฉัตรมงคล โดยมีคณะรัฐมนตรี คู่สมรส คณะทูตานุทูต ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยร่วมงานเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ถวายคำนับพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายธูปเทียนแพ และถวายคำนับอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจอันมากมายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ และเป็นหลักชัยแห่งความมั่นคงของแผ่นดิน พระราชกรณียกิจในการสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริ ล้วนก่อให้เกิดความผาสุกและความเจริญอย่างยั่งยืน สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” นายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมงานต่างได้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย พระบรมเดชานุภาพ และพระบารมีแผ่ไพศาล ในโอกาสเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป หลังจากนั้น วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และผู้ร่วมงานได้กล่าว “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง ก่อนที่จะร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลอีกครั้งหนึ่ง วงดนตรีได้บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จพิธี งาน สโมสรสันนิบาต ครั้งนี้เป็นการแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นการเฉลิมฉลอง วันสำคัญชาติไทย อย่างยิ่งใหญ.
