นายกฯอนุทินประกาศมาตรการเร่งด่วนต้านสแกมเมอร์และจัดการน้ำโขงในเวที ACMECS
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยแผนตั้งคณะทำงานปราบปรามสแกมเมอร์ข้ามแดนและสถานีติดตามคุณภาพน้ำ 10 แห่ง พร้อมเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค ACMECS เพื่อคุ้มครองรายได้ประชาชน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยผลการเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 11 ณ กรุงฮานอย ว่าประเทศไทยมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคภายใต้หัวข้อ " ACMECS อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน" เพื่อคุ้มครองสุขภาพและรายได้ของประชาชนในห้าประเทศสมาชิกอย่างรอบด้าน
มาตรการจัดการมลพิษทางน้ำและเกษตรกรรม
นายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนกว่า 20,000 ครัวเรือน และสร้างความเสี่ยงให้กับพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนกว่า 100,000 ไร่ในเขตชายแดนAlso read'อนุทิน' บินเวียดนามถกผู้นำ ACMECS เมินตอบปมตั๋วเครื่องบินแพง
ทั้งสองฝ่ายตกลงจัดตั้งสถานีติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกและแม่น้ำสาย จำนวน 6 แห่ง เพื่อเฝ้าระวังแหล่งน้ำสำคัญได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงที
นายกรัฐมนตรีเสนอให้ ACMECS ประสานงานกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงและหุ้นส่วนการพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายการติดตามคุณภาพน้ำร่วมกันอย่างกว้างขวาง
แนวทางดังกล่าวรวมถึงการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ตรวจจับมลพิษและพัฒนากลไกแจ้งเตือนระหว่างประเทศที่รวดเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหารและแหล่งน้ำสำหรับประชาชน
การดำเนินการนี้ยังครอบคลุมถึงการส่งเสริมการทำเหมืองอย่างรับผิดชอบควบคู่ไปด้วย เพื่อปกป้องอาชีพและสุขภาพของประชาชนในลุ่มแม่น้ำอย่างยั่งยืน
การปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ
นายกรัฐมนตรีนำเสนอแนวทางเชิงรุกเพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติ ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
ไทยได้แสดงความพร้อมในการเป็นผู้นำในการช่วยเหลือและส่งผู้เสียหายกลับประเทศ โดยดำเนินการส่งคืนบุคคลจำนวนกว่า 10,000 คน จากเกือบ 50 สัญชาติ หลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการทลายศูนย์หลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่
ในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยได้เปิดตัว Bangkok Blueprint เพื่อเสริมศักยภาพภาคบริการทางการเงินในการรับมือกับการฉ้อโกงรูปแบบใหม่
นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้จัดตั้งคณะทำงาน ACMECS ว่าด้วยการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ (ACMECS Taskforce on Online Scams) เพื่อประสานงานการปฏิบัติของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในทุกรัฐสมาชิก
คณะทำงานดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญในการติดตามเส้นทางการเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบ เพื่อตัดวงจรการเงินของขบวนการฉ้อโกงและทำลายโครงสร้างพื้นฐานของอาชญากรรม
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐาน
นายกรัฐมนตรีมุ่งเร่งดำเนินการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนและทางรถไฟในส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าข้ามพรมแดนให้มีความคล่องตัวและลดต้นทุนโลจิสติกส์
แผนแม่บท ACMECS ฉบับใหม่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดภายในภูมิภาคผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะถูกนำมาใช้อย่างจริงจังเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มผลิตภาพให้กับภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจต้องดำเนินควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและประชาชนในอนุภูมิภาค
ทิศทางนโยบายไทยในฐานะประธาน ACMECS ปี 2571
ในฐานะประธาน ACMECS วาระถัดไป ประเทศไทยจะเร่งผลักดันการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จ โดยคงกรอบความร่วมมือทั้ง 3 เสาหลักไว้ครบถ้วน
แผนใหม่จะตอบโจทย์ความท้าทายร่วมสมัย เช่น การจัดการทรัพยากรน้ำ หมอกควันข้ามแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างบูรณาการ
นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนะให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา ACMECS และเสริมบทบาทสำนักเลขาธิการ ACMECS เพื่อให้การขับเคลื่อนและติดตามโครงการความร่วมมือเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ในปี 2571 ซึ่งไทยจะดำรงตำแหน่งประธานทั้ง ACMECS และอาเซียน ประเทศไทยจะใช้โอกาสนี้เชื่อมโยงความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคกับอาเซียน
เป้าหมายสูงสุดคือการร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2045 ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกันผ่านการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและเทคโนโลยีระหว่างกัน
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at siamrath_online
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics