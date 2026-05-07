นายกรัฐมนตรีเร่งรัดส่งหนังสือด่วนขอรัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายค้าง 31 ฉบับเพื่อขับเคลื่อนประเทศ

นายกรัฐมนตรีส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานรัฐสภา ขอยืนยันการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างจากสภาชุดก่อนจำนวน 31 ฉบับ ตามมาตรา 147 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ โดยนัดประชุมร่วมรัฐสภา 15 พฤษภาคมนี้
ความเคลื่อนไหวสำคัญในแวดวง การเมือง และ การบริหารราชการ แผ่นดินล่าสุด เมื่อนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงประธาน รัฐสภา เพื่อให้พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติ จำนวน 31 ฉบับ ที่ยังคงค้างการพิจารณาอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากสภาชุดก่อนหน้า โดยการดำเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนากฎหมายที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศ โดยหนังสือฉบับดังกล่าวได้อ้างถึงเหตุการณ์ที่มีการยุบสภาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ซึ่งส่งผลให้กระบวนการพิจารณากฎหมายหลายฉบับต้องชะงักลง และต่อมาได้มีการเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2569 เป็นต้นมา ทำให้ฝ่ายบริหารเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนำ ร่างกฎหมาย เหล่านี้กลับเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและทางราชการ ในส่วนของรายละเอียดด้านข้อกฎหมายนั้น การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา 147 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า ในกรณีที่มีการยุบสภาและมี ร่างกฎหมาย ที่ รัฐสภา ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ หากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปมีความประสงค์จะให้ รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา พิจารณา ร่างกฎหมาย เหล่านั้นต่อไป ก็สามารถทำหนังสือร้องขอต่อ รัฐสภา ได้ ซึ่งหาก รัฐสภา มีมติเห็นชอบด้วย ก็จะสามารถดำเนินการพิจารณา ร่างกฎหมาย นั้นต่อไปได้ภายในกรอบเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุม รัฐสภา ครั้งแรกหลังการเลือกตั้ง หรือภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ซึ่งถือเป็นเส้นตายสำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องเร่งรัดให้เกิดการพิจารณา โดยทางคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมหารือและลงมติเห็นชอบร่วมกันแล้วว่า ร่างกฎหมาย ทั้ง 31 ฉบับที่ค้างอยู่นั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อ การบริหารราชการ ในปัจจุบัน จึงได้ส่งหนังสือยืนยันขอให้ รัฐสภา พิจารณาโดยเร็วที่สุด สำหรับ ร่างกฎหมาย ที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจำนวน 31 ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยกฎหมายหลายด้าน โดยฉบับที่โดดเด่น ได้แก่ ร่าง พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งมุ่งเน้นการลดขั้นตอนความยุ่งยากในการติดต่อราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้น รวมถึงร่าง พระราชบัญญัติ บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับชาติในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง นอกจากนี้ยังมีร่าง พระราชบัญญัติ ล้มละลาย และร่าง พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมอย่างแท้จริง บทสรุปของเหตุการณ์นี้คือ นายโสภณ ซารัมย์ ในฐานะประธาน รัฐสภา ได้รับหนังสือด่วนดังกล่าวและได้กำหนดนัดหมายประชุมร่วม รัฐสภา ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม เวลา 09.00 น.
เพื่อให้สมาชิกจากทั้งสองสภาได้ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีได้ยืนยันมา การประชุมในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากรัฐสภาให้ความเห็นชอบ จะทำให้กฎหมายที่สำคัญเหล่านี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้จนถึงขั้นตอนการประกาศใช้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยไม่ปล่อยให้ร่างกฎหมายที่มีประโยชน์ต้องตกไปเพียงเพราะการเปลี่ยนผ่านของวาระทางการเมือ
นายกฯ ทำหนังสือด่วนขอรัฐสภา พิจารณาร่างกฎหมายค้างท่อ 31 ฉบับนายกฯ ทำหนังสือด่วน ขอรัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมาย 31 ฉบับ ที่ค้างจากสภาฯ ชุดก่อน ด้าน "โสภณ" ออกหนังสือนัดสมาชิกรัฐสภา 15 พ.ค.นี้ วันนี้ (7 พ.ค.2569) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงประธานรัฐสภา เรื่องขอร้องต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.
