นายกฯ เปิดสงกรานต์พระประแดง ร่วมสืบสานประเพณีและอวยพรประชาชน

นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2569 เน้นย้ำความสำคัญของการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของไทย พร้อมอวยพรให้ประชาชนมีความสุขและประสบความสำเร็จ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 ที่โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย น.
ส.
ธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดงประจำปี 2569 โดยนายกรัฐมนตรีทรงสวมชุดลอยชาย ส่วนภริยาสวมชุดไทยรามัญอันงดงาม ทั้งสองร่วมงานกับผู้บริหารระดับสูงของประเทศ อาทิ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนจำนวนมาก ประเพณีสงกรานต์พระประแดงเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ถือเป็นกิจกรรมส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ของไทย มีความสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยเชื้อสายมอญ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ในปีนี้ยังมีการเฉลิมฉลองครบรอบ 211 ปี เมืองนครเขื่อนขันธ์อีกด้วย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาร่วมงานและพบปะกับประชาชน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนงานประเพณีดีๆ เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันงดงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องสงกรานต์ของไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีสงกรานต์พระประแดงซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยในการได้รับการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ช่วงหนึ่งของการกล่าวเปิดงาน นายกรัฐมนตรีได้แสดงความรู้สึกอย่างเป็นกันเอง โดยกล่าวว่าตนเองรู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้เห็นประชาชนมีความสุข และพร้อมที่จะสนับสนุนงานประเพณีดีๆ เช่นนี้อย่างเต็มที่ นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง โดยมีการหยอกล้อกับสื่อมวลชนและตอบรับการแซวจากวัยรุ่นที่ตะโกนว่า “รวย รวย รวย รวยไม่ไหวแล้ว” นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น ปล่อยนก ปล่อยปลา สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และร่วมเล่นสะบ้า ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญอย่างสนุกสนาน นายกรัฐมนตรีได้กล่าวอวยพรให้ประชาชนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง พร้อมทั้งขอให้ทุกคนรักษารอยยิ้มและความสามัคคีไว้ตลอดไป จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ตีฆ้องเปิดงานสงกรานต์ให้ทุกคนได้เล่นน้ำอย่างสนุกสนา
