นายกฯอนุทินประนีประนอมม็อบกำนันมะโน ป้องกันการโค่นล้มรัฐบาล
นายกฯอนุทินวางบทบาทรอบคอบรับฟังข้อเรียกร้องแต่ไม่รับปากโดยตรง เพื่อสกัดแรงกดดันทางการเมืองที่มุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยและกลุ่มเสื้อน้ำเงิน
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำเนินบทบาททางการเมืองในทิศทางที่เน้นการประนีประนอมมากกว่าการใช้มาตรการแข็งกร้าวต่อกลุ่มผู้ชุมนุม โดยท่าทีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการรับทราบข้อเรียกร้องของประชาชนที่เกิดขึ้นตลอดหลายวันที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ท่าทีของนายอนุทินยังคงอยู่ในกรอบของการรับฟังเสียงของประชาชนโดยไม่มีการให้คำมั่นสัญญาที่แน่นอน หรือการรับปากใดๆ ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือปัดตกข้อเรียกร้องเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างหน้าที่ของรัฐบาลและความต้องการของมวลชนAlso read'สุริยะ' เดินหน้าตลาดนำการผลิต ดันรายได้เกษตรกร ราคาสินค้าเกษตรทะยาน
กลยุทธ์ประนีประนอมของนายกรัฐมนตรี
การที่นายอนุทินเลือกที่จะประนีประนอมและไม่หั่นข้อเสนอก็โดยประเมินสถานการณ์แล้วว่า ข้อเรียกร้องของกลุ่มม็อบนี้มีเป้าหมายที่ลึกซึ้งกว่าการกดดันให้รัฐบาลลดราคาน้ำมันลงลิตรละ 10 บาทเพียงเท่านั้น ซึ่งการเรียกร้องในลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและอาจเกิดขึ้นได้ยากมากในทางปฏิบัติ
เป้าหมายที่แท้จริงและใหญ่โตกว่านั้นคือความพยายามเคลื่อนไหวเพื่อกดดันและขับไล่รัฐบาลรวมถึงขจัดอำนาจของพรรคภูมิใจไทยออกจากเวทีการเมืองไทย โดยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้ว สิ่งนี้คือการท้าทายโครงสร้างอำนาจที่มีอยู่โดยตรง ไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
ดังนั้น บทบาทของนายกรัฐมนตรีจึงไม่ใช่การเผชิญหน้าโดยตรง แต่เป็นการสวมบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือมิสเตอร์คอมโพรอมิส เพื่อสกัดกั้นไม่ให้การชุมนุมของม็อบกำนันมะโนลุกลามบานปลายและยกระดับความรุนแรงจนกลายเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ควบคุมยาก
ศึกสองด้านของพรรคภูมิใจไทย
ขณะเดียวกัน พรรคภูมิใจไทยกำลังเผชิญกับศัตรูสองด้านที่ชัดเจนและชัดเจนยากด้านแรกคือกลุ่มคนที่ไม่เอาระบอบสีน้ำเงินที่ออกมาแสดงตัวอย่างเปิดเผย เช่น นายธนสิธิ ลี้ทองกุล รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย
กลุ่มเหล่านี้ประกาศจะตรวจสอบกรณีที่ดินเขากระโดงในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างดุเดือดและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ตรงไปตรงมาในการสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและเสถียรภาพของรัฐบาลผสมในขณะนั้น
แต่สิ่งที่อันตรายและน่ากังวลกว่านั้นคือศัตรูในคราบหน้ามิตรหรือศัตรูที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลัง ซึ่งพรรคภูมิใจไทยตระหนักดีว่ามีบุคคลและกลุ่มอื่นๆ อีกจำนวนมากที่พร้อมจะซ้ำเติมหรือเข้ามาสวมรอยเมื่อใดที่ระบอบสีน้ำเงินเริ่มมีจุดอ่อนหรือเซาะกร่อนลง
ความเสี่ยงดังกล่าวทำให้นายกรัฐมนตรีต้องระวังตัวอย่างมาก เพราะหากการชุมนุมขยายตัวไปนอกกรอบหรือมีกลุ่มอื่นเข้ามาเสริมพลังแรงกดดัน อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงเกินกว่าจะควบคุมได้ด้วยมาตรการปกติ
ผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาล
สถานการณ์ในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า ความขัดแย้งไม่ใช่แค่เรื่องราคาสินค้าหรือราคาน้ำมัน แต่เป็นการต่อสู้เชิงอำนาจระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านที่รวมถึงกลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง
ดังนั้น การที่นายอนุทินรักษาบทบาทการประนีประนอมไว้ได้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลไม่ให้พังทลายลงจากแรงกดดันภายนอก โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยภายในที่อ่อนไหวอย่างกรณีการตรวจสอบที่ดินของผู้นำพรรค也在เกมการเมืองนี้
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics