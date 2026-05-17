นายกฯ ย้ำเดินหน้าประชาธิปไตย–เคารพสิทธิเสรีภาพประชาชน ขณะ ‘ศุภมาส’ ร่วมพิธีรำลึก 34 ปี พฤษภาประชาธรรม
📆5/17/2026 2:52 AM
📰INNNEWS
นายกรัฐมนตรี ส่งเสริมหลักประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันภายใต้กติกาของสังคม โดยยืนยันเจตนารมณ์ในการเดินหน้าประเทศด้วยความปรองดอง สันติ และการยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นายกฯ ย้ำเดินหน้าประชาธิปไตย–เคารพสิทธิเสรีภาพประชาชน ขณะ ‘ศุภมาส’ เป็นผู้แทนรัฐบาลร่วมพิธีรำลึก 34 ปี พฤษภาประชาธรรม น.

ส. ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตอนสายวันนี้ (17 พฤษภาคม 2569) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้แทนรัฐบาล เข้าร่วมพิธีวางมาลาและพิธีสดุดีวีรชนพฤษภาประชาธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี เหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม ณ สวนสันติพร อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร น.

ส.

ลลิดา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการธำรงไว้ซึ่งหลักประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันภายใต้กติกาของสังคม พร้อมย้ำว่ารัฐบาลเคารพต่อการแสดงออกโดยสงบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ‘รัฐบาลขอร่วมรำลึกถึงผู้เสียสละจากเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม และยืนยันเจตนารมณ์ในการเดินหน้าประเทศด้วยความปรองดอง สันติ และการยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงและประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

