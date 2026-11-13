นายกฯ สั่งจับตาการโจมตีทางไซเบอร์และเร่งแก้ไขสารพิษชายแดน
นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งแก้ไขการโจมตีทางไซเบอร์โดยไม่กระทบประชาชน และสั่งการให้ทีมไทย-จีน-เมียนมาเร่งตรวจสอบสารพิษชายแดน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569
นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและแก้ไขสถานการณ์ การโจมตีทางไซเบอร์ ที่กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศอย่างเร่งด่วน โดยเน้นย้ำว่าทุกมาตรการต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในวงกว้าง
มาตรการรับมือการโจมตีทางไซเบอร์
พลเอกชัยพฤกษ์ ดุรงค์เดช เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยภายหลังเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีร่วมกับนายคิติภณ รื่นสำฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ว่า สถานการณ์ความมั่นคงโดยรวมในปัจจุบันยังไม่มีประเด็นที่น่ากังวลมากนัก ยกเว้นเพียงเรื่องการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกAlso readเปิดเงื่อนไข ให้สิทธิ์เด็ก ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ฟรี เริ่มวันสงกรานต์ 69
กรณีนี้ถือเป็นประเด็นที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังและเตรียมการรับมืออย่างใกล้ชิด โดยในช่วง 2 วันที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้ว
นายกรัฐมนตรีได้กำชับคำสั่งอย่างชัดเจนว่าหากเกิดเหตุขึ้นจริง ทุกระบบและหน่วยงานต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงต้องไม่สร้างความตื่นตระหนกหรือส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทย
ความคืบหน้าสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำ
สำหรับความคืบหน้าเรื่องการเตรียมการเดินทางไปยังประเทศเมียนมาเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม พลเอกชัยพฤกษ์ ได้รายงานภาพรวมเบื้องต้นให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้ว ส่วนรายละเอียดของแนวทางแก้ไขปัญหารวม 4 ประเด็นนั้น นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นฝ่ายรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ปัญหาสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำบริเวณชายแดนถือเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและ พลเอกชัยพฤกษ์ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนายสีหศักดิ์ได้เจรจากับรัฐบาลเมียนมาเพื่อเร่งจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
ทั้งสองฝ่ายได้ประสานความร่วมมือกับทางการจีนในการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อติดตามสถานการณ์ หากฝ่ายเมียนมาพร้อม ฝ่ายไทยก็จะเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปในพื้นที่ทันทีเพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข
มาตรการป้องกันและแผนสำรอง
ขั้นตอนแรกของการแก้ไขปัญหาคือการเข้าไปถึงต้นตอของมลพิษซึ่งมาจากโรงงานและเหมืองแร่ในพื้นที่ โดยหากสามารถเข้าไปเจรจาหารือกับเจ้าของกิจการจริงและตรวจสอบพื้นที่ได้ จะทำให้ทราบรากเหง้าของปัญหาและหาทางแก้ไขได้ตรงจุด
เป้าหมายสำคัญคือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทั้งประชาชนคนไทย ชาวเมียนมา และกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ทั้งนี้ มีการเสนอแนะเรื่องมาตรการตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้าแร่ แต่ต้องรอให้คณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง
ความปลอดภัยตามแนวชายแดน
นอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว พลเอกชัยพฤกษ์ ยังกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนจากสถานการณ์สู้รบภายในประเทศเมียนมา ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ประเด็นสำคัญที่หารือร่วมกันอย่างเป็นทางการ
ทางการเมียนมาได้ให้สัญญาว่าจะแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าหากมีแผนปฏิบัติการทางทหาร และจะปรับระยะห่างของการปฏิบัติการให้ถอยออกห่างจากเส้นเขตแดนมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้การสู้รบส่งผลกระทบต่อประชาชนฝั่งไทย
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในพื้นที่ยังมีกลุ่มอิทธิพลหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายไทยจึงต้องเตรียมแผนสำรองไว้รองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพื่อรักษาความสงบสุขและปลอดภัยของประชาชน
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