Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการโยกย้ายผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต

ข่าวการเมือง News

นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการโยกย้ายผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต
นายกรัฐมนตรีการโยกย้ายผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต
📆6/16/2026 6:51 AM
📰DailynewsTwit
81 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 51%

นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการโยกย้ายผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 69 ที่ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 16 มิ. ย. 69 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว. มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.

) มีมติให้โยกย้ายนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ. ภูเก็ต มาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่า ย้ายแล้วนิครับ ท่านปลัดเสนอมา ให้ถามปลัดกระทรวงมหาดไทย เราเอาประสิทธิภาพของการทำงาน แต่ว่าตรงนี้ก็ย้ายมาดีขึ้น มาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพราะว่า ผวจ.

ภูเก็ต อาวุโสในเรื่องโปรไฟล์ เมื่อถามว่าการโยกย้ายนี้มีผลสืบเนื่องจากความขัดแย้งในพื้นที่ที่นายกฯ พูดในการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า บางทีก็มีการปรับ เพราะภูเก็ตก็มีหลายเรื่อง ผู้สื่อข่าวก็เห็น ตนก็ลงไปดำเนินการ 2-3 วันก็ยังไม่ดีขึ้น พอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่ มันทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้ เราก็ต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งกัน เอาคนที่ทำงานร่วมกันได้ไปทำงาน เพราะภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ให้ประเทศมหาศาล แต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ยอมให้เกิดประเด็น เช่น การบุกยึดที่ดินชายหาดไล่ชาวบ้านข่มขู่ มาเฟีย ต่างๆ นานา และแอบอ้างกันอะไรเช่นนี้ แล้วจะให้ตนรอรับฟังรายงานว่า ขอเวลาอีก 9 เดือน ไปสืบสวนสอบสวน ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อน ก็มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปว่า ช่วงนี้มีปัญหาเยอะ ก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด เมื่อถามต่อว่า ในการมอบนโยบายวันที่ 15 มิ.

ย. ที่ผ่านมา ได้บอกว่าจะสอบปลัดด้วย นายกฯ กล่าวว่า ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเลย ทุกอย่างดีหมด เรียบร้อย แต่วันนี้ปลัดมหาดไทยแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ แต่ไม่ต้องห่วง ตนสอบทุกวัน เพราะปลัดอยู่กับตนทุกวัน เมื่อถามอีกว่ามีความเชื่อมโยงถึงความเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยหรือไม่ ถึงมีการย้ายในส่วนของรอง ผวจ.

นายกฯ กล่าวว่า รายละเอียดให้ถามปลัดกระทรวงมหาดไทย เพราะระดับนั้น ท่านเป็นคนนำเสนอขึ้นมา แล้วทำให้ตนเห็นชอบ ตามในส่วนที่ต้องเห็นชอบ เมื่อถามด้วยว่าจะกำชับไม่ให้จังหวัดอื่นเกิดปัญหาเช่นนี้ด้วยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ก็บอกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครั

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DailynewsTwit /  🏆 63. in TH

นายกรัฐมนตรี การโยกย้าย ผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต การเมือง

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

สาวศรีสะเกษขับรถกะบะถูกเฉี่ยวชน แต่สงสารไม่เอาเรื่อง บุญส่งให้ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้านสาวศรีสะเกษขับรถกะบะถูกเฉี่ยวชน แต่สงสารไม่เอาเรื่อง บุญส่งให้ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้านเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ทราบข่าวว่ามีผู้ถูกรางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 6 ล้านบาท จึงได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 69 หมู่ 7 บ้านหนองคูขาม ตำบลหนองเซียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ว่า พอไปถึง พบว่าที่หลังมีญาติ พี่ๆ น้องๆ ชาวบ้านใกล้เคียงมาร่วมแสดงความยินดี ผูกแขนรับขวัญกันอย่างอุ่หนาฝาคั่ง มีแต่ความสนุกสนานรื่นเริง...
Read more »

เจาะสนามเลือกตั้งเมืองย่าโม ปี 69 ยุทธศาสตร์ชิง 16 เก้าอี้ สส. | จับตารอบทิศ | 23 ม.ค. 69เจาะสนามเลือกตั้งเมืองย่าโม ปี 69 ยุทธศาสตร์ชิง 16 เก้าอี้ สส. | จับตารอบทิศ | 23 ม.ค. 69พบกับประเด็น...เจาะสนามเลือกตั้งเมืองย่าโม ปี 69 ยุทธศาสตร์ชิง 16 เก้าอี้ สส....ผู้สมัคร สส.จังหวัดสงขลา เร...
Read more »

สถิติหวย 16 มีนาคม สถิติหวยออกวันจันทร์ เลขเด็ด หวยงวดนี้ ตรวจหวย 16 มี.ค. 69สถิติหวย 16 มีนาคม สถิติหวยออกวันจันทร์ เลขเด็ด หวยงวดนี้ ตรวจหวย 16 มี.ค. 69สถิติหวย 16 มีนาคม 2569 สถิติหวยออกวันจันทร์ เช็ก สถิติหวยย้อนหลัง ออก 50 งวดล่าสุด หวยรัฐบาล เลขเด็ด หวยงวดนี้ ตรวจหวย 16 มี.ค. 69
Read more »

สงกรานต์ 2569 เดินทางทะลุ 20 ล้านคน อุบัติเหตุลด 16% คุมเข้มรับคนกลับสงกรานต์ 2569 เดินทางทะลุ 20 ล้านคน อุบัติเหตุลด 16% คุมเข้มรับคนกลับคมนาคม สรุปภาพรวมการเดินทางช่วงสงกรานต์ 69 สะสม 8 วัน ยอดเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะกว่า 20 ล้านคน อุบัติเหตุลดลง 16% สั่งคุมเข้มความปลอดภัยต่อเนื่องรองรับประชาชนที่ทยอยเดินทางกลับ
Read more »

'เช็คดวงวันนี้' หวยออก วันเสาร์ 16 พ.ค. 69 เลขเด็ด 16/5/69 หวยออกอะไร?'เช็คดวงวันนี้' หวยออก วันเสาร์ 16 พ.ค. 69 เลขเด็ด 16/5/69 หวยออกอะไร?'เช็คดวงวันนี้' ดวงประจำวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2569 ฤกษ์ดีประจำวันเสาร์ หวยออก 16 พ.ค. 69 เลขเด็ด 16/5/69 มีโชคลาภกับสามตัวหน้าหมายเลขบัตรประชาชนให้โชค
Read more »

เร่งช่วย เหตุรถไฟชนรถเมล์ บริเวณแยกอโศก-เพชรบุรี | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสเร่งช่วย เหตุรถไฟชนรถเมล์ บริเวณแยกอโศก-เพชรบุรี | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสวันนี้ (16 พ.ค. 69) เวลา 17.05 น.
Read more »



Render Time: 2026-06-16 09:51:16