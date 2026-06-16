นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการโยกย้ายผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 69 ที่ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 16 มิ. ย. 69 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว. มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.
) มีมติให้โยกย้ายนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ. ภูเก็ต มาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่า ย้ายแล้วนิครับ ท่านปลัดเสนอมา ให้ถามปลัดกระทรวงมหาดไทย เราเอาประสิทธิภาพของการทำงาน แต่ว่าตรงนี้ก็ย้ายมาดีขึ้น มาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพราะว่า ผวจ.
ภูเก็ต อาวุโสในเรื่องโปรไฟล์ เมื่อถามว่าการโยกย้ายนี้มีผลสืบเนื่องจากความขัดแย้งในพื้นที่ที่นายกฯ พูดในการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า บางทีก็มีการปรับ เพราะภูเก็ตก็มีหลายเรื่อง ผู้สื่อข่าวก็เห็น ตนก็ลงไปดำเนินการ 2-3 วันก็ยังไม่ดีขึ้น พอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่ มันทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้ เราก็ต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งกัน เอาคนที่ทำงานร่วมกันได้ไปทำงาน เพราะภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ให้ประเทศมหาศาล แต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ยอมให้เกิดประเด็น เช่น การบุกยึดที่ดินชายหาดไล่ชาวบ้านข่มขู่ มาเฟีย ต่างๆ นานา และแอบอ้างกันอะไรเช่นนี้ แล้วจะให้ตนรอรับฟังรายงานว่า ขอเวลาอีก 9 เดือน ไปสืบสวนสอบสวน ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อน ก็มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปว่า ช่วงนี้มีปัญหาเยอะ ก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด เมื่อถามต่อว่า ในการมอบนโยบายวันที่ 15 มิ.
ย. ที่ผ่านมา ได้บอกว่าจะสอบปลัดด้วย นายกฯ กล่าวว่า ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเลย ทุกอย่างดีหมด เรียบร้อย แต่วันนี้ปลัดมหาดไทยแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ แต่ไม่ต้องห่วง ตนสอบทุกวัน เพราะปลัดอยู่กับตนทุกวัน เมื่อถามอีกว่ามีความเชื่อมโยงถึงความเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยหรือไม่ ถึงมีการย้ายในส่วนของรอง ผวจ.
นายกฯ กล่าวว่า รายละเอียดให้ถามปลัดกระทรวงมหาดไทย เพราะระดับนั้น ท่านเป็นคนนำเสนอขึ้นมา แล้วทำให้ตนเห็นชอบ ตามในส่วนที่ต้องเห็นชอบ เมื่อถามด้วยว่าจะกำชับไม่ให้จังหวัดอื่นเกิดปัญหาเช่นนี้ด้วยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ก็บอกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครั
นายกรัฐมนตรี การโยกย้าย ผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต การเมือง
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