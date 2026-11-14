นายกฯ เสนอ 3 แนวทางยกระดับอาเซียน ระบุไทยหวังเป็นฮับเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอ 3 แนวทางยกระดับการทำงานของอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ มุ่งสร้างความต่อเนื่อง ขยายเศรษฐกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยหวังใช้ตำแหน่งไทยเชื่อมอาเซียนสู่โลก
นายกรัฐมนตรี พร้อมนำ 3 แนวทางสำคัญเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 49 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 14 ถึง 18 พฤศจิกายน 2569 เพื่อปฏิรูปกลไกการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
นโยบาย 3 ข้อเพื่อปฏิรูปการทำงานอาเซียน
นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยรายละเอียดว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนและเวทีที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มตัว โดยจะนำเสนอแนวคิดหลัก 3 ประการเพื่อแก้ปัญหาความไม่ต่อเนื่องในอดีต ประการแรกคือการสร้างความต่อเนื่องในการทำงาน โดยเสนอให้ประเทศประธานอาเซียนปีปัจจุบัน ปีที่แล้ว และปีหน้า ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ประเด็นสำคัญหยุดชะงักเมื่อมีการเปลี่ยนประธานAlso readวิ่งมาราธอนอย่างไรให้พร้อม? Nike เผยเทคนิคก่อนลุย ATM 2026
ประการที่สองคือการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในอาเซียนอย่างจริงจัง โดยรัฐบาลไทยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภูมิภาค ลดอุปสรรคทางการค้า และเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจรวมถึงผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น
ประการที่สามคือการรักษาความคล่องตัวในการขับเคลื่อนความร่วมมือ โดยเสนอให้ประเทศสมาชิกที่มีความพร้อมสามารถเริ่มดำเนินความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ได้ก่อน ในขณะที่ยังมีกลไกสนับสนุนประเทศสมาชิกที่ยังมีข้อจำกัดให้สามารถเข้าร่วมได้ในระยะถัดไป แนวทางนี้ทำให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้รวดเร็วขึ้น โดยยังคงรักษาความเป็นเอกภาพและผลประโยชน์ร่วมกัน
บทบาทไทยในเวทีพันธมิตรระดับนานาชาติ
นอกจากการปฏิรูปภายใน รัฐบาลไทยยังเตรียมใช้เวทีนี้กระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาหลัก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป และสหประชาชาติ โดยนายกรัฐมนตรีจะเน้นย้ำถึงบทบาทของอาเซียนในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการรวมพลังของประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลก
แนวทางนี้สอดคล้องกับคำแถลงของนายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งต้องการเห็นความเข้มแข็งของภูมิภาคไทยในฐานะจุดยุทธศาสตร์สำคัญ รัฐบาลจึงตั้งใจใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในการเชื่อมต่อกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศภายนอกภูมิภาค ทั้งในทิศทางเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก
โอกาสทางเศรษฐกิจและอนาคตความสัมพันธ์
การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสทองของประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบายโดยตรงกับผู้นำประเทศต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าและผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำทิ้งท้ายว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางอนาคตของอาเซียนให้มีความต่อเนื่อง คล่องตัว และแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมใช้เวทีระดับผู้นำเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ยั่งยืน และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนคนไทยในระยะยาว
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