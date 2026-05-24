นายกรัฐมนตรีชี้แจงสถานการณ์ชายแดน ย้ำไม่ยอมให้ใครมาย่ำยี ย้ำยูเนสโกต้องมาสำรวจไทยด้วย
นายกฯ บอกคนไทยในปารีส รัฐบาลปกป้องแผ่นดิน ยึดประโยชน์ชาติ ‘ไม่เปิดด่าน-ไม่ยอมให้ใครมาย่ำยี’ เผยแจ้งยูเนสโกแล้ว หากกัมพูชาร้องขอสำรวจโบราณสถาน ต้องตรวจสอบ 2 ฝั่ง เพื่อข้อมูลครบถ้วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พร้อมพบปะคณะญาติธรรมและชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ช่วงหนึ่งของการทักทาย มีประชาชนได้ถามถึงสถานการณ์ชายแดน โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวตอบว่า ดีใจที่ทุกคนมีความรักบ้านเกิดเมืองนอน ห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทย รับรอง ‘ด่านไม่เปิด’ สัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยี คุกคาม เอาเปรียบ และเมื่อวานนี้ ได้หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ในประเด็นที่ว่า หากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทย-กัมพูชา ยูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วย เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วน นายกรัฐมนตรี ยังเผยถึงการเดินทางมาครั้งนี้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสรอบ 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ฝรั่งเศส เป็นครั้งแรกที่มีรองนายกรัฐมนตรีถึง 4 ท่าน ร่วมมาเยือนฝรั่งเศสในวาระเดียวกัน ได้แก่ รอง นรม.
และ รมว. กค. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รอง นรม. และ รมว.
กต. นายสีหศักดิ์ พวงเกตแก้ว ซึ่ง รอง นรม. และ รทว. พณ.
นางศุภจี สุธรรรมพันธุ์ และ รอง นรม. และ รมว. อว. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งวันจันทร์นี้ (25 พ.
ค.69) จะได้การหารือระหว่างอาหารค่ำกับนายเอมานูว์แอล มา keystone ประธานาธิบดีฝรั่งเศส แบบวงเล็กมากๆ การพบปะครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับไทยที่จะสร้างโอกาส สร้างรายได้ พร้อมจะฝากฝังประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้ช่วยดูแลคนไทยในฝรั่งเศสด้วย ช่วงท้ายนายกรัฐมนตรียังชวนคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศกลับไปเยี่ยมเมืองไทย ซึ่งจะได้เห็นเมืองไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตมากขึ้นด้วย และฝากคนไทยในฝรั่งเศสเป็นผู้แทนเป็นทูตของประเทศไทย เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานานาชาต
