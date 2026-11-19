นายกรัฐมนตรีเผย 3 ยุทธศาสตร์หลักขับเคลื่อนความร่วมมือเอเปค มุ่งดิจิทัลและแรงงานยุคใหม่
นายกรัฐมนตรีเสนอ 3 แนวทางเอเปค มุ่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิทัล ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และยกระดับทักษะแรงงานด้าน AI และคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
นายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยยุทธศาสตร์สำคัญ 3 ประการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ ดิจิทัล และการขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ พร้อมยกระดับคุณภาพกำลัง แรงงาน ให้พร้อมรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่
นายกรัฐมนตรีเสนอ 3 แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือเอเปค
นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้นในรูปแบบ Retreat ณ ศูนย์การประชุม SICC สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์Also readHatari NEXT ก้าวสู่ยุค AI จับมือ Hetone Enterprise บริษัทไต้หวัน บุกตีตลาดไทย
นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อ "การสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกเพื่อความมั่งคั่งร่วมกัน" หรือ "Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together" เพื่อเสนอแนวทางการทำงานร่วมกันที่ชัดเจน
ไทยมุ่งมั่นนำบทเรียนจากการเข้าร่วมการประชุมระดับสูงอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรับมือกับความไม่แน่นอนในสถานการณ์โลกปัจจุบัน
ผลักดันเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิกและเศรษฐกิจดิจิทัล
แนวทางแรกคือการส่งเสริมการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการค้าดิจิทัลผ่านแผนแม่บทการเชื่อมโยงเอเปคฉบับใหม่ ครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเพิ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน
รัฐบาลไทยสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลระหว่างกลุ่มอาเซียนกับ APEC อย่างเต็มที่ และเร่งผลักดันความคืบหน้าสู่การก่อตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP
เป้าหมายสำคัญคือการลดอุปสรรคทางการค้า สร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย
กรอบ Bangkok Blueprint ป้องกันภัยหลอกลวงออนไลน์
ด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ ไทยผลักดันความร่วมมือปราบปรามภัยหลอกลวงออนไลน์และการฉ้อโกงทางการเงินผ่านกรอบ Bangkok Blueprint for Fraud-Resilient Financial Services
กรอบงานนี้ริเริ่มร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และกลุ่มธนาคารโลก มุ่งเน้นปกป้องเงินออมของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจ
ไทยได้รับตำแหน่งผู้นำในการจัดทำแนวทางต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ของ APEC เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับภูมิภาค
พัฒนาทักษะแรงงานด้วยโครงการ Skill Bridge
แนวทางสุดท้ายมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยสร้างโอกาสจากเศรษฐกิจผู้สูงอายุ การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนดำเนินโครงการ Skill Bridge เพื่อฝึกอบรมทักษะด้าน AI และ Cloud Computing ให้แก่กำลังแรงงาน
โครงการนี้ช่วยเพิ่มโอกาสการจ้างงานและให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
นายกฯ ย้ำความสำคัญความสัมพันธ์พหุภาคีระดับโลก
นายกรัฐมนตรีแสดงความรู้สึกยินดีที่ได้พบกับนางคริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นภายหลังการประชุม IMF และ World Bank Group Annual Meetings ที่กรุงเทพฯ และการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์
ไทยให้ความสำคัญกับการนำบทเรียนจากทั้งสองเวทีมาต่อยอดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม เพื่อรักษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและรับมือความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก
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