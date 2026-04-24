นายกฯ มอบสารวันเทศบาล เน้นย้ำบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล มอบสารเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2569 ชื่นชมบทบาทเทศบาลในฐานะรากฐานประชาธิปไตยและหน่วยงานใกล้ชิดประชาชน พร้อมย้ำความสำคัญของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ได้มอบสารเนื่องในโอกาส วันเทศบาล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี โดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเทศบาลในฐานะรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สารดังกล่าวแสดงความชื่นชมต่อบุคลากรเทศบาลทุกระดับ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการสานต่อภารกิจ การพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้า สร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เทศบาลมีประวัติความเป็นมายาวนาน เริ่มต้นจากการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำริให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.
ศ. 2441 ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสมัยใหม่ ต่อมาได้มีการขยายการจัดตั้งสุขาภิบาลไปยังท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ และมีการพัฒนาจนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ. ศ. 2476 ซึ่งเป็นการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลหลายแห่ง และด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.
ศ. 2496 เทศบาลจึงมีสถานะที่ชัดเจนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย การกำหนดให้วันที่ 24 เมษายนเป็นวันเทศบาล มีขึ้นจากประกาศของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.
ศ. 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการก่อกำเนิดเทศบาล และเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานเทศบาลทุกคนถึงบทบาทหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ เทศบาลไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานที่จัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารจัดการท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การทำงานร่วมกันของบุคลากรเทศบาลทุกระดับ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว และสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าสำหรับท้องถิ่นและประเทศชาต
