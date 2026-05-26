นายกฯ ปักหมุดไทยในยุโรป เสริมการค้าและการลงทุนกับฝรั่งเศส

นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูลเยือนฝรั่งเศส 22‑26 พ.ค. 2569 ปรับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน พลังงาน วัฒนธรรมและเทคโนโลยี พร้อมผลักดัน FTA ไทย‑สหภาพยุโรปให้เสร็จสิ้นในปีนี้
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐ ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 22‑26 พ мая 2569 โดยมีจุดประสงค์เป็นการทำ "working visit" เพื่อปักหมุดประเทศไทยในยุโรปและเปิดโอกาสด้าน การค้า การลงทุน พลังงาน วัฒนธรรม การศึกษา ความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับ ฝรั่งเศส รวมถึงภูมิภาคยุโรปทั้งหมด ตลอดการเยือนระยะสั้นนี้ นายกฯ ได้ใช้ทุกเวทีที่มีทั้งการพบปะกับผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศ นักลงทุน ฝรั่งเศส ระดับหัวข้าด้านอุตสาหกรรม บริษัทชั้นนำ ผู้นำภาครัฐ และเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศ เน้นส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังปรับตัวและห่วงโซ่อุปทานกำลังมองหาฐาน การลงทุน ที่มั่นคงในเอเชีย ในระหว่างการเยือน นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมประชุมกับทีม "Thai Europe" เพื่อผลักดันการเจรจา FTA ไทย‑สหภาพยุโรปให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ พร้อมยกมาตรฐานประเทศไปสู่ OECD โดยอาศัยเวทีระดับโลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้า การประชุมกับองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ย้ำว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด อีกทั้งได้ทำความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับ UNESCO เพื่อส่งเสริมบทบาทไทยในด้านวัฒนธรรม มรดกโลก การศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การเจรจากับกลุ่มธุรกิจ ฝรั่งเศส อย่าง MEDEF International และนักลงทุน ฝรั่งเศส 38 บริษัท ทำให้นายกฯ ประกาศเปิดรับ การลงทุน ในโครงการหลากหลาย เช่น โครงการพลังงานสะอาดในอีซีซี (EEC) ปัญญาประดิษฐ์ ดิจิทัล ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การบิน MRO เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมขั้นสูง นอกจากนี้ บริษัท ฝรั่งเศส ชั้นนำอย่าง Airbus, EssilorLuxottica, Imerys, IN Groupe และ Thales ยังแสดงความสนใจขยายความร่วมมือในด้านการบิน ยานพาหนะไฟฟ้า วัสดุขั้นสูง AI Glasses ระบบ Digital ID และความมั่นคงไซเบอร์ ทั้งนี้ ฝรั่งเศส เป็นคู่ค้าอันดับสี่ของไทยในสหภาพยุโรปและในช่วงห้าปีที่ผ่านมาได้เสนอจัดตั้งโครง การลงทุน เกือบ 100 โครงการ มูลค่ากว่า 725 ล้านยูโร การสนับสนุนดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการเร่งการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและติดตามความสนใจของนักลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ การลงทุน ไม่ใช่เพียงตัวเลขเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เป็นการยกระดับเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถ สร้างรายได้และงานคุณภาพให้คนไทยในระยะยาว สุดท้าย นายกรัฐมนตรี ได้พบกับประธานาธิบดีเอมานูเอล มากร็องเพื่อหารือแผนปฏิบัติการร่วมปี 2026‑2028 ซึ่งมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ไทย‑ ฝรั่งเศส สู่ระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การลงทุน อุตสาหกรรมมูลค่าสูง พลังงานทางเลือก อวกาศ การบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์ พร้อมขอบคุณ ฝรั่งเศส ที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทย‑สหภาพยุโรปและย้ำยืนยันว่านโยบายต่างประเทศของไทยยังคงยึดมั่นในอธิปไตย สันติภาพและกฎหมายสากล การกำชับให้หน่วยงาน BOI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกและเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนให้เป็น การลงทุน จริงเป็นภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีในภารกิจ ฝรั่งเศส ครั้งนี.
นายกรัฐมนตรี ฝรั่งเศส การลงทุน การค้า ความร่วมมือระดับยุโรป
