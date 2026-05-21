นายกฯ มอบนโยบายความมั่นคง สั่งผู้ว่าฯ-ตำรวจบูรณาการเชิงรุก ปราบยาเสพติด อาชญากรรมออนไลน์ ผู้มีอิทธิพล

นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายความมั่นคงแก่ผู้ว่าฯ-ตำรวจทั่วประเทศในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคง โดยเน้นปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผู้มีอิทธิพล และภัยคุกคามประชาชนทุกรูปแบบอย่างจริงจัง
นายกฯ มอบนโยบาย ความมั่นคง สั่ง ผู้ว่าฯ - ตำรวจ บูรณาการ เชิงรุก ปราบ ยาเสพติด อาชญากรรมออนไลน์ ผู้มีอิทธิพล ย้ำไม่มีใครเหนือกฎหมาย นายกฯ อนุทิน สั่งการ ผู้ว่าฯ และ ตำรวจ ทั่วประเทศให้ ปราบปราม ยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ ผู้มีอิทธิพล อย่างจริงจัง กำชับให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่อ้างอำนาจหรือถามว่า ‘รู้ไหมผมเป็นใคร’ อย่างเด็ดขาด โดยยึดหลักไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย เน้นการ บูรณาการ ทำงานระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงาน ความมั่นคง พร้อมใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็น เครือข่ายเฝ้าระวัง ในพื้นที่ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดและ ตำรวจ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนงานด้าน ความมั่นคง ตามนโยบายรัฐบาล โดยเน้น ปราบปราม ยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผู้มีอิทธิพล และ ภัยคุกคามประชาชน ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง การมอบนโยบายดังกล่าวมีขึ้นในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้าน ความมั่นคง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงาน ตำรวจ แห่งชาติจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้แทนหน่วยงานด้าน ความมั่นคง ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทุกหน่วย และสำนักงานป้องกันและ ปราบปราม ยาเสพติด เข้าร่วม นายกรัฐมนตรีระบุว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ บูรณาการ ระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ กระทรวงยุติธรรม กองทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับ ความปลอดภัย ของประชาชน พร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการ ตำรวจ ภูธรทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่รอให้เกิดกระแสข่าวแล้วจึงดำเนินการนาย อนุทิน กล่าวว่า การป้องกันภัยคุกคามต้องใช้กลไกในพื้นที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น เครือข่ายเฝ้าระวัง โดยเฉพาะปัญหา ยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ ผู้มีอิทธิพล ที่ข่มเหงประชาชน ในมิติการ ปราบปราม นายกรัฐมนตรีสั่งเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินคดีอาชญากรรมทุกประเภท ทั้งในประเทศและข้ามชาติ โดยเฉพาะ คอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ การฟอกเงิน และ เครือข่ายรายใหญ่ ต้องสืบสวนขยายผลถึงผู้บงการ พร้อมตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาด นายกรัฐมนตรีกำชับด้วยว่า ต้องยึดหลักไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย หากพบผู้กระทำผิดอ้างอำนาจหรือถามเจ้าหน้าที่ว่า ‘รู้ไหมผมเป็นใคร’ ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมระบุว่า คนเหล่านี้ควรถูกนำไปทบทวนความจำในเรือนจำ เพื่อให้รับรู้ถึงการกระทำของตนเองส่วนเรื่อง อาวุธปืน นายกรัฐมนตรีระบุว่า กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งห้ามบุคคลทั่วไปพกพา อาวุธปืน และหากพบการพกพาโดยไม่มีเหตุอันควรต้องจับกุมทันที เพราะประเทศไทยไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน และต้องรักษาความสงบปลอดภัยเพื่อประชาชน นักลงทุน และ นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังเน้นการดูแล เยียวยา และให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยให้ใช้ ศูนย์ดำรงธรรม เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ การ ปราบปราม อาชญากรรม สำหรับการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ มีประเด็นหลัก 9 ด้าน ได้แก่ การบุกรุกที่ดินสาธารณะ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ธุรกิจนอมินี ยาเสพติด การฟอกเงิน ผู้มีอิทธิพล หนี้นอกระบบ ความปลอดภัย นักท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นค.
นายกฯ มอบนโยบายความมั่นคง สั่งผู้ว่าฯ-ตำรวจบูรณาการเชิงรุก ปราบยาเสพติด อาชญากรรมออนไลน์ ผู้มีอิทธิพล ย้ำไม่มีใครเหนือกฎหมายนายกฯ อนุทิน สั่งการผู้ว่าฯ และตำรวจทั่วประเทศให้ปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจัง กำชับให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่อ้างอำนาจหรือถามว่า ‘รู้ไหมผมเป็นใคร’ อย่างเด็ดขาด โดยยึดหลักไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย เน้นการบูรณาการทำงานระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานความมั่นคง พร้อมใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจทั่วประเทศ ขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล โดยเน้นปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผู้มีอิทธิพล และภัยคุกคามประชาชนทุกรูปแบบอย่างจริงจัง การมอบนโยบายดังกล่าวมีขึ้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคง ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าร่วม นายกรัฐมนตรีระบุว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบูรณาการระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ กระทรวงยุติธรรม กองทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชน พร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่รอให้เกิดกระแสข่าวแล้วจึงดำเนินการนายอนุทินกล่าวว่า การป้องกันภัยคุกคามต้องใช้กลไกในพื้นที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และผู้มีอิทธิพลที่ข่มเหงประชาชน ในมิติการปราบปราม นายกรัฐมนตรีสั่งเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินคดีอาชญากรรมทุกประเภท ทั้งในประเทศและข้ามชาติ โดยเฉพาะคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ การฟอกเงิน และเครือข่ายรายใหญ่ ต้องสืบสวนขยายผลถึงผู้บงการ พร้อมตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาด นายกรัฐมนตรีกำชับด้วยว่า ต้องยึดหลักไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย หากพบผู้กระทำผิดอ้างอำนาจหรือถามเจ้าหน้าที่ว่า ‘รู้ไหมผมเป็นใคร’ ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมระบุว่า คนเหล่านี้ควรถูกนำไปทบทวนความจำในเรือนจำ เพื่อให้รับรู้ถึงการกระทำของตนเองส่วนเรื่องอาวุธปืน นายกรัฐมนตรีระบุว่า กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งห้ามบุคคลทั่วไปพกพาอาวุธปืน และหากพบการพกพาโดยไม่มีเหตุอันควรต้องจับกุมทันที เพราะประเทศไทยไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน และต้องรักษาความสงบปลอดภัยเพื่อประชาชน นักลงทุน และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังเน้นการดูแล เยียวยา และให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยให้ใช้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีประเด็นหลัก 9 ด้าน ได้แก่ การบุกรุกที่ดินสาธารณะ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ธุรกิจนอมินี ยาเสพติด การฟอกเงิน ผู้มีอิทธิพล หนี้นอกระบบ ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นค
ความมั่นคง ยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผู้มีอิทธิพล นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าฯ ตำรวจ บูรณาการ ปราบปราม ยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผู้มีอิทธิพล ภัยคุกคามประชาชน ประชุมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัย นักท่องเที่ยว อาวุธปืน คอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ การฟอกเงิน เครือข่ายรายใหญ่ หนี้นอกระบบ เครือข่ายเฝ้าระวัง ศูนย์ดำรงธรรม เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพ ปราบปรามอาชญากรรม