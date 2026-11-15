นายกฯ เสนอ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนา อาเซียน บนเวทีผู้นำระดับภูมิภาค
นายกฯ ยืนยัน 3 แนวทางอาซียนที่เป็นหนึ่งเดียว มีภูมิคุ้มกัน และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อรับมือความท้าทายระดับโลกและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดแถลงวิสัยทัศน์สำคัญต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 49 ณ ศูนย์การประชุมระหว่างประเทศ ฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ เมื่อเวลา 10.15 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง โดยโฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี นายเอกภพ เพียรพิเศษ ได้ออกมาเปิดเผยสาระสำคัญของการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมแบบเต็มคณะ (Plenary Session) ในครั้งนี้
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวทบทวนถึงความคืบหน้าจากการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อกลางปีที่แล้ว ณ เมืองเซบุ ซึ่งผู้นำได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยชี้ให้เห็นว่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความท้าทายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเวทีโลก ทั้งความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อระเบียบระหว่างประเทศ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้น และการแบ่งแยกทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ซึ่งล้วนตอกย้ำถึงความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องรักษาความเป็นเอกภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน และตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญAlso read'ป๋าเทพ' มือลั่น! เมนต์แรงใส่อินฟลูดัง 'สงสัยเมียน้อยนายกอีนี่'
3 แนวทางขับเคลื่อน อาเซียน ยุคใหม่
นายอนุทิน ได้เสนอแนวทางสำคัญ 3 ข้อเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคให้ก้าวหน้า โดยแนวทางแรกคือ อาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียว (United ASEAN) ซึ่งเน้นการสร้างความเป็นเอกภาพผ่านการบูรณาการในระดับภูมิภาคและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยประเทศไทยแสดงความยินดีต่อการลงนามในกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (ASEAN Digital Economy Framework Agreement: DEFA) และเสนอให้เร่งขับเคลื่อนควบคู่ไปกับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนฉบับยกระดับ (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าภายในภูมิภาคและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ
แนวทางที่สองคือ อาเซียนที่มีภูมิคุ้มกัน (Resilient ASEAN) ที่มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะในด้านการพลังงาน ผ่านการต่อยอดเครือข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid) และส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ โดยประเทศสมาชิกที่มีความพร้อมสามารถเริ่มต้นดำเนินการร่วมกันก่อนได้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการบูรณาการระดับภูมิภาค
นอกจากนี้ ในบริบทของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) นายกรัฐมนตรีเสนอว่าอาเซียนควรมียุทธศาสตร์ AI ของตนเอง โดยยึดผลประโยชน์และลำดับความสำคัญของภูมิภาคเป็นหลัก เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยไม่ต้องเลือกข้าง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่เน้นความเป็นกลางและความได้เปรียบของชาติสมาชิก
ความร่วมมือด้านสาธารณสุขและไซเบอร์
สำหรับแนวทางที่สามคือ อาเซียนที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-centred ASEAN) ซึ่งความร่วมมือต้องมุ่งคุ้มครองความปลอดภัย สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นสำคัญ โดยเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือในการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ ผ่านการต่อยอดข้อริเริ่มหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (Global Partnership against Online Scams)
มาตรการนี้รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายหน่วยงานหลักระดับชาติในภูมิภาค ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย และสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกระดับ
นายกรัฐมนตรียังแสดงความยินดีต่อการบรรลุความตกลงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) โดยยืนยันว่าไทยในฐานะประเทศที่ตั้งของศูนย์ฯ จะมุ่งมั่นเสริมสร้างขีดความสามารถของภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในอนาคต รวมถึงเรียกร้องให้ประเทศที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกันอย่างทันท่วงทีในการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนและมลพิษทางน้ำ
ก้าวสู่ครบรอบ 60 ปี อาเซียน
ในช่วงท้ายของการกล่าวถ้อยแถลง นายกรัฐมนตรีระบุว่า การครบรอบ 60 ปีของอาเซียนในปีหน้าถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศสมาชิกจะร่วมกันทบทวนและยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อกำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยได้แสดงความยินดีกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ต่อความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในครั้งนี้
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนสิงคโปร์ในฐานะประเทศเจ้าภาพในปีหน้าอย่างเต็มที่ และเชื่อมั่นว่าทุกประเทศสมาชิกจะร่วมกันยกระดับการทำงานของอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนร่วมกัน
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