นายกรัฐมนตรีสั่งปิดโรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดกฎหมาย จี้ DSI คดีพิเศษ เนรมเทศต่างชาติ
นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงอุตสาหกรรมและ DSI ดำเนินคดีโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เถื่อนในปราจีนบุรี ที่ลักลอบนำเข้าและทิ้งขยะพิษสู่ชุมชน พร้อมขู่นำต่างชาติถอนสัญชาติหากกระทำผิดซ้ำ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่จังหวัด ปราจีนบุรี เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เพื่อตรวจสอบสถานการณ์การจัดการกากอุตสาหกรรมและโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่พบการลักลอบดำเนินกิจการผิดกฎหมาย
ตรวจสอบโรงงานเถื่อนลักลอบนำเข้าขยะพิษ
การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบโรงงานที่ถูกร้องเรียนว่ามีการประกอบธุรกิจรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีใบอนุญาตหรือเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต จากการตรวจสอบพบว่าบางแห่งอาจมีเพียงส่วนเดียวที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย แต่ยังมีโรงงานย่อยหลายแห่งในบริเวณเดียวกันที่ลักลอบดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย โดยมีการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามากกว่าปริมาณที่แจ้งขออนุญาตต่อทางการอย่างมหาศาลAlso readนักแสดงตลกแจงประเด็นเงินบริจาค ชี้ต้องโปร่งใสและให้กระบวนการยุติธรรมทำงาน
นายกรัฐมนตรีได้ระบุชัดเจนว่า ปัญหาหลักเกิดจากการที่ผู้ประกอบการต้องการลดต้นทุนในการดำเนินกิจการ ซึ่งกระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีระบบการกำจัดขยะอันตราย เช่น การเผาหรือฝังกลบตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีต้นทุนสูง แต่ผู้ประกอบการเถื่อนกลับใช้วิธีบดขยะให้ละเอียดแล้วผสมกับดิน จากนั้นขายให้แก่เกษตรกรหรือประชาชนโดยอ้างว่าเป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์ ซึ่งเป็นการผลักภาระในการกำจัดขยะพิษไปสู่ประชาชนโดยตรง
การนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาผสมกับดินดังกล่าวส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสารพิษจากขยะเหล่านี้สามารถปนเปื้อนลงในผลไม้ที่ปลูกและดินที่ทำกิน นอกจากนี้ หากขยะดังกล่าวถูกนำไปคลุกเป็นอาหารสัตว์และสัตว์ถูกบริโภคต่อไป มลพิษจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม
คำสั่งสั่งการเร่งด่วนและบทบาทหน่วยงานรัฐ
นายอนุทิน ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดูแลการตรวจสอบและดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องการนำเข้าขยะพิษที่ผิดกฎหมาย ซึ่งประเทศไทยไม่ได้อนุญาตให้นำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2563
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมศุลกากรตรวจสอบและยืนยันสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอย่างละเอียด เนื่องจากขยะอิเล็กทรอนิกส์มักถูกลักลอบนำเข้าโดยการคละเคล้าไปกับสินค้าอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน และต้องมีการกวดขันตรวจสอบเพื่อสกัดกั้นไม่ให้มีขยะพิษไหลเข้าสู่ระบบภายในประเทศเพิ่มเติม
ด้านกระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ได้เข้ามารับกรณีนี้เป็นคดีพิเศษ เพื่อเร่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่กระทำความผิดด้วยความรวดเร็ว ทรัพย์สินทั้งหมดที่พบเห็นอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้ถูกกระทรวงอุตสาหกรรมทำการอายัดไว้เพื่อรอการตัดสินใจต่อไป รัฐบาลจะไม่ปล่อยให้อสังหาริมทรัพย์และของเสียเหล่านี้กลายเป็นแหล่งมลพิษที่รกหูรกตาและสร้างอันตรายต่อประชาชน
มาตรการลงโทษหนักและขู่นำต่างชาติเนรเทศ
นายกรัฐมนตรีได้ย้ำเตือนผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้ว่า หากได้รับอนุญาตและมีกระบวนการมาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย แต่หากจงใจทำผิดกฎหมายและดำเนินการนอกขอบเขตจะได้รับโทษอย่างรุนแรง โดยเฉพาะกรณีที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องและอาจมีการใช้โครงสร้างทางนอมินี นายกรัฐมนตรีระบุว่า หากพบว่าต่างชาติได้รับสัญชาติไทยแล้วกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว รัฐบาลมีบทบัญญัติในการสั่งถอนสัญชาติและเนรเทศออกนอกประเทศทันที
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ assurances ประชาชนในพื้นที่ว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องอิทธิพลหรือการกลั่นแกล้งใด ๆ เพราะคดีนี้เป็นเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมและมลพิษซึ่งไม่มีใครสามารถไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมได้ ระบบประกันสุขภาพของรัฐจะดูแลรักษาโรคและอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากมลพิษ แต่สิ่งที่รัฐบาลเร่งดำเนินการคือการดับไฟตั้งแต่ต้นลมเพื่อตัดวงจรมลพิษและไม่ให้เกิดผลกระทบเพิ่มเติมต่อชุมชน
สรุปแล้วมาตรการครั้งนี้มุ่งเน้นการยึดอายัดทรัพย์สิน ดำเนินคดีกับผู้นำเข้าและเจ้าของโรงงานผิดกฎหมาย และควบคุมมาตรฐานการนำเข้าขยะพิษอย่างเข้มงวด เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของกากอุตสาหกรรมที่ลักลอบนำเข้ามาภายในประเทศอย่างจริงจัง
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