นายกฯ ปฏิบัติหน้าที่ นำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.8

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีสำคัญ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 โดยมีคณะองคมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ว่าได้มีการจัด พิธี สำคัญเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ครบ 100 ปี โดยมีนาย ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน พิธี เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 100 รูป บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบและสำรวม มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานครมาร่วม พิธี
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไป การจัดงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเคารพศรัทธาในพระมหากษัตริย์ของพสกนิกรชาวไทย และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พิธีเริ่มต้นด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ บทสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล หลังจากนั้นจึงมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว\ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน นายภูมิธรรมได้เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง อาทิ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมภริยา, นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร และ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม การเข้าร่วมพิธีของบุคคลสำคัญเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของงานเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีคณะองคมนตรีและคู่สมรส ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระ หน่วยราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจ พร้อมภริยา รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเช่นกัน การจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความเคารพและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล\ทั้งนี้ รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับวัดสุทัศนเทพวราราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 20–27 กันยายน 2568 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญเท่านั้น แต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามในหมู่ประชาชนอีกด้วย การจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศไทย การจัดงานในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย และเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและความสามัคคีของประชาชนชาวไท
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 8 วัดสุทัศนเทพวราราม พิธี ภูมิธรรม เวชยชัย รัฐบาล
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
สศท.8 เผยผลศึกษาการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากมังคุด ตามแนวทาง BCG Model เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรนายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี (สศท.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาคใต้เป็นแหล่งเพาะปลูกสินค้าเกษตรหลายชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
อ่านเพิ่มเติม »
สศท.8 เผยผลศึกษาการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากมังคุด ตามแนวทาง BCG Model เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรสศท.8 เผยผลศึกษาการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากมังคุด ตามแนวทาง BCG Model เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี (สศท.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.
อ่านเพิ่มเติม »
ชาวบ้านตาเมือนธมหวั่นปะทะรอบ 2 ฝากแม่ทัพภาค 2 เคลียร์ปัญหาก่อนเกษียณ เผยชาวบ้านใช้ชีวิตปกติแต่พร้อมอพยพวันที่ 19 ก.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่หมู่บ้านตาเมียง ม.1 หมู่บ้านหนองคันนา ม.8 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.
อ่านเพิ่มเติม »
รัฐบาลจัดพิธี 100 ปี วันพระบรมราชสมภพ ร.8 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามรัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ วัดสุทัศนเทพวราราม พร้อมเชิญชวนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
อ่านเพิ่มเติม »