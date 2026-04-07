นายกฯ เตรียมพิจารณามาตรการเปิด-ปิดปั๊มน้ำมันหลังสงกรานต์ พร้อมเร่งแก้ปัญหาพลังงาน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยเตรียมพิจารณามาตรการเปิด-ปิดปั๊มน้ำมันหลังสงกรานต์ เพื่อประหยัดพลังงาน พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาด้านพลังงานอื่นๆ
7 เมษายน 2569 ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนเรื่องเวลาเปิด-ปิด ปั๊มน้ำมัน หลังจากผ่านเทศกาล สงกรานต์ ปี 2569 ว่า รัฐบาล กำลังดำเนินการในเรื่องของการออกมาตรการประหยัดน้ำมัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีน้ำมันเพียงพอที่จะใช้ในประเทศของเรา ซึ่งตนจะต้องเร่งทำการแต่งตั้ง ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ชุดใหม่ขึ้นมา เนื่องจาก ศบก.
หมดวาระในรัฐบาลชุดที่แล้ว การดำเนินการในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลก ทำให้ราคาน้ำมันมีความผันผวนสูง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชน รัฐบาลจึงต้องหามาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ\ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงรายละเอียดของเวลาเปิด-ปิดปั๊มน้ำมันที่เหมาะสม นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลตั้งใจที่จะใช้มาตรการดังกล่าวในช่วงที่สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยังคงดำเนินอยู่ เพื่อพยายามควบคุมการใช้พลังงานและน้ำมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย นายกรัฐมนตรีได้อธิบายว่า แม้ว่ามาตรการนี้อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนบ้าง แต่รัฐบาลพยายามหาแนวทางที่จะลดผลกระทบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และได้วางแผนที่จะดำเนินการหลังจากวันที่ 20 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังเทศกาลสงกรานต์แล้ว นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างสะดวกสบายที่สุดเท่าที่รัฐบาลจะทำได้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างความสุขให้กับประชาชน\เมื่อถูกถามว่าจะต้องมีการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) หรือคำสั่งเพิ่มเติมในเรื่องนี้หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลมีช่องทางในการดำเนินการตามกฎหมายที่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้มาตรการต่างๆ เหล่านี้อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ ยังได้มีการสอบถามถึงกรณีที่มอบหมายให้กระทรวงพลังงานดูแลเรื่องค่าการกลั่นและให้รายงานต่อนายกรัฐมนตรี ได้มีการกำหนดกรอบเวลาไว้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตนได้เร่งรัดและพูดคุยกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชน และมุ่งมั่นที่จะหาแนวทางในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้\การดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานและการควบคุมการใช้น้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อรับมือกับความผันผวนของราคาน้ำมันและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ รัฐบาลตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน และพยายามที่จะหาแนวทางในการลดผลกระทบเหล่านั้นให้เหลือน้อยที่สุด โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ควบคู่ไปด้วย การแต่งตั้ง ศบก. ชุดใหม่ และการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จะช่วยให้รัฐบาลสามารถปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ การหารือกับกระทรวงพลังงานในเรื่องค่าการกลั่นก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่สำคัญในการดูแลค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชน และช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภา
นายอนุทิน ปั๊มน้ำมัน สงกรานต์ พลังงาน รัฐบาล