นายกเทศมนตรีบานา โดนยิงหลังออกจากมัสยิด พบปลอกกระสุน 17 ปลอก
นายมะรอสดี นายกเทศมนตรีตำบลบานา ได้รับบาดเจ็บจากการถูกกราดยิงใต้ราวนมซ้ายขณะเดิน回家 พบปลอกกระสุน 17 ปลอก เจ้าหน้าที่สืบสวนขัดแย้งส่วนตัว
เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ หลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์กราดยิงทำให้ นายมะรอสดี เงาะ นายกเทศมนตรีตำบลบานา อายุ 60 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณใต้ราวนมซ้าย เหตุเกิดในพื้นที่ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัด ปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนด้านความมั่นคง
รายละเอียดการก่อเหตุและร่องรอย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบปลอกกระสุนปืนตกกระจายอยู่บนถนนและพงหญ้าข้างทาง รวมถึงร่องรอยกระสุนบริเวณทางเข้าและประตูบ้าน ผู้โดยสารและผู้บาดเจ็บถูกญาตินำส่งโรงพยาบาลปัตตานี พบปลอกกระสุนปืนสงครามจำนวน 17 ปลอก ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ ผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดและอาการปลอดภัยแล้วAlso read“สุชาติ” เดินหน้าดีลไทย–เยอรมนี รับทุนสูงสุด 15 ล้านยูโร เร่งพลิกอุตสาหกรรมเหล็กสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ มุ่ง Net Zero 2050
พฤติการณ์คนร้ายซุ่มยิง
ผู้บาดเจ็บกลับจากมัสยิดหลังประชุมทุกวันพฤหัสบดี กำลังเดิน回家ระยะทางประมาณ 10 เมตร คนร้ายซุ่มยิงจากฝั่งตรงข้ามบ้าน ก่อนหลบหนีไป ผู้บาดเจ็บพยายามวิ่งเข้าบ้านแต่ได้รับกระสุน 1 นัด บริเวณท้ายรถเก๋งยี่ห้อ AION ป้ายทะเบียน กธ 204 ปัตตานี ซึ่งจอดอยู่ภายในบ้าน โดยมีรูกระสุน 4 จุด รถคันดังกล่าวญาตินำมาส่งโรงพยาบาลด้วย
ทิศทางการสืบสวนสอบสวน
เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปลอกกระสุนและภาพกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี สาเหตุอาจเป็นขัดแย้งส่วนตัวหรือการเมืองท้องถิ่น ยังไม่สรุปเกี่ยวกับความไม่สงบในพื้นที่ การสืบสวนยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อหาข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและยืนยันตัวผู้กระทำผิดให้รวดเร็วที่สุด
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