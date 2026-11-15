นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดอาเซียนซัมมิตครั้งที่ 49 ในมะนิลา
นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 49 และที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมะนิลา โดยเน้นย้ำความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลและสันติภาพในภูมิภาค
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมด้วยภริยา เดินทางถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติฟิลิปปินส์ หรือ PICC ในกรุงมะนิลา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08.32 น. ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 49 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ โดยมีการต้อนรับจากนาย เดวิด โรมูอัลเดซ มารโคส จูเนียร ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และภริยา
การต้อนรับผู้นำอาเซียนที่กรุงมะนิลา
พิธีการเริ่มต้นขึ้นด้วยการรับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และองค์กรระหว่างประเทศอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง สะท้อนถึงอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภูมิภาค นายกรัฐมนตรีและภริยาได้จับมือทักทายและถ่ายภาพร่วมกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภริยา ก่อนเดินทางไปยังห้องรับรองคณะแทน (Delegation Lounge) ที่มีการจัดบริการรถสามล้อไฟฟ้า (e-trike) ให้แก่ผู้นำใช้เป็นพาหนะในการเดินทางAlso read“ศุภจี” ลุยเวทีอาเซียน ดันเศรษฐกิจดิจิทัล-การค้าสินค้า-ACFTA 3.0
บรรยากาศเป็นไปอย่างใกล้ชิดและเป็นมิตร เมื่อผู้นำอาเซียนและคู่สมรสได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณบันไดทางเข้าห้องประชุม Plenary Hall ก่อนจะเข้าสู่วาระสำคัญในเวลา 09.00 น. พิธีการเปิดการประชุมเริ่มด้วยการเปิดตัวตราสัญลักษณ์อาเซียนฉบับปรับปรุงและพิธีชักธงอาเซียนฉบับปรับปรุง พร้อมการบรรเลงเพลงประจำอาเซียน (ASEAN Anthem) โดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และเลขาธิการอาเซียนเป็นผู้มอบธงอย่างเป็นทางการ
ความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน
ภายในพิธีเปิดมีการส่งมอบความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (ASEAN Digital Economy Framework Agreement: DEFA) ซึ่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้รับมอบต่อจากประธานคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) แล้วส่งต่อไปยังเลขาธิการอาเซียน ถือเป็นการก้าวสำคัญในการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจดิจิทัลและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก
นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี 2569 เพื่อเชิดชูบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประชาคมอาเซียน พร้อมกับการแสดงทางวัฒนธรรมชุด Movement as One ที่สื่อถึงความหลากหลายและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมอาเซียน
ผู้ทรงอิทธิพลเข้าร่วมประชุมสุดยอด
การประชุมสุดยอดครั้งนี้มีประมุขและผู้นำรัฐบาลจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมด้วยผู้นำประเทศคู่เจรจาและตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีจีน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีอินเดีย นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย และเลขาธิการสหประชาชาติ
นอกจากนี้ยังมีแขกพิเศษของประธานอาเซียน ได้แก่ ประธานาธิบดีบราซิล นายกรัฐมนตรีแคนาดา และผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือระดับโลกที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงและ prosperity ร่วมกันในทุกมิติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วาระการประชุมและผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ
หลังจากพิธีเปิด นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ (Plenary) และการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat) เพื่อหารือประเด็นสำคัญของภูมิภาคกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ก่อนจะเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว นอกจากนี้ยังจะเข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับตัวแทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC)
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า การประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและคู่เจรจา ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ความเชื่อมโยง และการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคง นายกรัฐมนตรีอนุทินมุ่งผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการธำรงรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
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