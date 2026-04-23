นายกฯ อนุทิน เตรียมจัด ครม.สัญจร เน้นลงพื้นที่แก้ปัญหาจริง ไม่ใช่แค่เปลี่ยนสถานที่

นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ยืนยันเตรียมจัด ครม.สัญจร โดยเน้นการลงพื้นที่คลุกคลีกับปัญหาประชาชน ไม่ใช่การประชุมแบบพิธีการ พร้อมแถลงมติสภาความมั่นคงแห่งชาติยกเลิก MOU44 และความเห็นนักวิชาการชื่นชมการปรับ Outlook ไทยเป็น Stable โดย Moody’s
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.50 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.
สัญจร โดยระบุว่า ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบแล้วถึงแนวทางการจัดประชุม ครม.
สัญจร ซึ่งเดิมทีวางแผนจะเริ่มต้นจากภาคเหนือ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ใกล้กับฤดูน้ำหลาก อย่างไรก็ตาม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เสนอให้พิจารณาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบกลับว่า จะพิจารณาตามลำดับความพร้อมของแต่ละพื้นที่ โดยจะเลือกพื้นที่ที่พร้อมก่อนเป็นอันดับแรก นายอนุทิน ชาญวีรกูล เน้นย้ำว่า การประชุม ครม.
สัญจร ภายใต้การนำของตนเอง จะไม่เป็นเพียงการเปลี่ยนสถานที่ประชุมเท่านั้น แต่จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อคลุกคลีกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยตนเองจะไม่จัดการประชุมแบบพิธีการ แต่จะเข้าร่วมการประชุมทุกเรื่องด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการประชุมในอดีตที่มักจะมีการมอบหมายงานให้ผู้อื่นดำเนินการต่อ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การประชุม ครม.
สัญจร ในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่ง จะเน้นการลงพื้นที่ร่วมกัน เดินทางร่วมกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและประชาชน ไม่ใช่การแยกย้ายกันไป แล้วกลับมาพบกันเฉพาะช่วงการประชุมเท่านั้น ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ เมื่อถูกถามถึงช่วงเวลาที่จะเริ่มการประชุม ครม.
สัญจร นายกรัฐมนตรีระบุว่า พร้อมที่จะเริ่มได้ทันทีเมื่อพื้นที่ใดมีความพร้อม โดยจะมอบหมายให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. ) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ เป็นผู้พิจารณาและเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงรูปแบบการประชุม ครม.
สัญจร ว่า จะต้องพิจารณาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ หากกำหนดเวลาการประชุมสั้นเกินไป ก็จะไม่เป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหา จะต้องใช้เวลาจนกว่างานจะเสร็จสิ้น แม้จะต้องประชุมจนดึกดื่นค่ำคืนก็ตาม โดยนายกรัฐมนตรีเล่าว่า ในปัจจุบันลูกน้องไม่กล้าเรียกตนเองออกจากห้องประชุม เพราะกลัวถูกตำหนิ ด้านนางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2569 ว่า ที่ประชุมมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) 44 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้เหตุผลว่า MOU 44 เป็นกรอบการเจรจาการบริหารทรัพยากรร่วมกันในทะเลระหว่างไทยและกัมพูชา แต่ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา มีการเจรจากันเพียง 5 ครั้งเท่านั้น ขณะเดียวกัน นายภราดร ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งพลัส ว่า รัฐบาลจะสนับสนุน 60% และประชาชน 40% นอกจากนี้ นายยุทธพร อิสระชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แสดงความเห็นว่า การที่ Moody’s Investors Service ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจาก “เชิงลบ” เป็น “มีเสถียรภาพ” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เป็นสัญญาณที่ดี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อรัฐบาลอนุทิน และเป็นเหมือนการรับรองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและนโยบายที่ต่อเนื่องของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของประเทศได
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
รมว.ต่างประเทศ ย้ำเอ็มโอยู44 ไม่กระทบ 'เกาะกูด' ไม่มีผลอำนาจอธิปไตยทางทะเล'มาริษ' รมว.ต่างประเทศยืนยันกรอบ MOU44 เป็นกรอบเจรจาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนไทย-เขมร ย้ำไม่กระทบเกาะกูดของ 'ไทย' พร้อมย้ำเลิก MOU44 ไม่ได้ทำให้เส้นอ้างสิทธิของ 'กัมพูชา' หายไป
Read more »
'EXIM BANK' ได้รับการคงอันดับเครดิตสากลที่ Baa1 (Stable Outlook) จาก Moody’s เทียบเท่าอันดับเครดิตของประเทศไทย ต่อเนื่องปีที่ 16EXIM BANK ได้รับการคงอันดับเครดิตสากลที่ Baa1 (Stable Outlook) จาก Moody’s เทียบเท่าอันดับเครดิตของประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เมื่อวันที่ 14 พ.ย.67 ดร.
Read more »
“รัศม์ ชาลีจันทร์” ลั่นปม MOU44 ต้องรักษาผลประโยชน์ชาติ-ประชาชนผู้ช่วย รมต.กต.ย้ำการยกเลิก MOU44 ไม่ทำให้จบปัญหาพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา ยืนยันเกาะกูดเป็นของไทย ย้ำการดำเนินการตาม MOU44 เป็นแนวทางที่ดีที่สุด
Read more »
“คลัง” ถก 3 สถาบันจัดอันดับ มั่นใจคงเรตติ้งไทย 'ระดับเสถียรภาพ'“เผ่าภูมิ” ถก 'JP Morgan-Moody’s-S&P' มั่นใจคงเรตติ้งไทยในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) ชี้พื้นฐานไทยยังแกร่ง มั่นคงสูง มาตรการรองรับกำแพงภาษีพร้อม
Read more »
หอการค้าชี้มูดี้ส์ หั่นแนวโน้มเครดิตไทย สัญญาณเตือนเสถียรภาพการคลัง เริ่มน่าห่วง-ฉุดลงทุนหอการค้าไทยชี้ 'มูดี้ส์' ปรับลดแนวโน้มเครดิตไทย สัญญาณเตือนเสถียรภาพการคลัง-ฉุดลงทุน วันที่ 30 เมษายน 2568 นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานสภาหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยแสดงความห่วงกังวลต่อกรณีที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Investors Service ได้ประกาศปรับลดแนวโน้ม (Outlook) อันดับเครดิตของประเทศไทยจากระดับ Stable เป็น “Negative”...
Read more »
รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินนโยบายไทยช่วยไทย พลัส อัตรา 60:40รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งความคืบหน้านโยบายไทยช่วยไทย พลัส เตรียมจ่ายเงินให้ประชาชนในอัตรา 60:40 โดยพิจารณาจากงบประมาณที่มี และความเชื่อมโยงกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นหลัง Moody’s ปรับ Outlook ไทยเป็น Stable
Read more »