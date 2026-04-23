นายกฯ อนุทิน เตรียมจัด ครม.สัญจร เน้นลงพื้นที่แก้ปัญหาจริง ไม่ใช่แค่เปลี่ยนสถานที่
อนุทิน ชาญวีรกูลครม.สัญจรMOU44
4/23/2026 11:12 AM
thaipost
นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ยืนยันเตรียมจัด ครม.สัญจร โดยเน้นการลงพื้นที่คลุกคลีกับปัญหาประชาชน ไม่ใช่การประชุมแบบพิธีการ พร้อมแถลงมติสภาความมั่นคงแห่งชาติยกเลิก MOU44 และความเห็นนักวิชาการชื่นชมการปรับ Outlook ไทยเป็น Stable โดย Moody’s

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.50 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.

สัญจร โดยระบุว่า ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบแล้วถึงแนวทางการจัดประชุม ครม.

สัญจร ซึ่งเดิมทีวางแผนจะเริ่มต้นจากภาคเหนือ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ใกล้กับฤดูน้ำหลาก อย่างไรก็ตาม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เสนอให้พิจารณาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบกลับว่า จะพิจารณาตามลำดับความพร้อมของแต่ละพื้นที่ โดยจะเลือกพื้นที่ที่พร้อมก่อนเป็นอันดับแรก นายอนุทิน ชาญวีรกูล เน้นย้ำว่า การประชุม ครม.

สัญจร ภายใต้การนำของตนเอง จะไม่เป็นเพียงการเปลี่ยนสถานที่ประชุมเท่านั้น แต่จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อคลุกคลีกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยตนเองจะไม่จัดการประชุมแบบพิธีการ แต่จะเข้าร่วมการประชุมทุกเรื่องด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการประชุมในอดีตที่มักจะมีการมอบหมายงานให้ผู้อื่นดำเนินการต่อ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การประชุม ครม.

สัญจร ในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่ง จะเน้นการลงพื้นที่ร่วมกัน เดินทางร่วมกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและประชาชน ไม่ใช่การแยกย้ายกันไป แล้วกลับมาพบกันเฉพาะช่วงการประชุมเท่านั้น ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ เมื่อถูกถามถึงช่วงเวลาที่จะเริ่มการประชุม ครม.

สัญจร นายกรัฐมนตรีระบุว่า พร้อมที่จะเริ่มได้ทันทีเมื่อพื้นที่ใดมีความพร้อม โดยจะมอบหมายให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. ) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ เป็นผู้พิจารณาและเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงรูปแบบการประชุม ครม.

สัญจร ว่า จะต้องพิจารณาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ หากกำหนดเวลาการประชุมสั้นเกินไป ก็จะไม่เป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหา จะต้องใช้เวลาจนกว่างานจะเสร็จสิ้น แม้จะต้องประชุมจนดึกดื่นค่ำคืนก็ตาม โดยนายกรัฐมนตรีเล่าว่า ในปัจจุบันลูกน้องไม่กล้าเรียกตนเองออกจากห้องประชุม เพราะกลัวถูกตำหนิ ด้านนางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2569 ว่า ที่ประชุมมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) 44 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้เหตุผลว่า MOU 44 เป็นกรอบการเจรจาการบริหารทรัพยากรร่วมกันในทะเลระหว่างไทยและกัมพูชา แต่ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา มีการเจรจากันเพียง 5 ครั้งเท่านั้น ขณะเดียวกัน นายภราดร ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งพลัส ว่า รัฐบาลจะสนับสนุน 60% และประชาชน 40% นอกจากนี้ นายยุทธพร อิสระชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แสดงความเห็นว่า การที่ Moody’s Investors Service ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจาก “เชิงลบ” เป็น “มีเสถียรภาพ” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เป็นสัญญาณที่ดี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อรัฐบาลอนุทิน และเป็นเหมือนการรับรองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและนโยบายที่ต่อเนื่องของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของประเทศได

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

รมว.ต่างประเทศ ย้ำเอ็มโอยู44 ไม่กระทบ 'เกาะกูด' ไม่มีผลอำนาจอธิปไตยทางทะเลรมว.ต่างประเทศ ย้ำเอ็มโอยู44 ไม่กระทบ 'เกาะกูด' ไม่มีผลอำนาจอธิปไตยทางทะเล'มาริษ' รมว.ต่างประเทศยืนยันกรอบ MOU44 เป็นกรอบเจรจาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนไทย-เขมร ย้ำไม่กระทบเกาะกูดของ 'ไทย' พร้อมย้ำเลิก MOU44 ไม่ได้ทำให้เส้นอ้างสิทธิของ 'กัมพูชา' หายไป
Read more »

'EXIM BANK' ได้รับการคงอันดับเครดิตสากลที่ Baa1 (Stable Outlook) จาก Moody’s เทียบเท่าอันดับเครดิตของประเทศไทย ต่อเนื่องปีที่ 16'EXIM BANK' ได้รับการคงอันดับเครดิตสากลที่ Baa1 (Stable Outlook) จาก Moody’s เทียบเท่าอันดับเครดิตของประเทศไทย ต่อเนื่องปีที่ 16EXIM BANK ได้รับการคงอันดับเครดิตสากลที่ Baa1 (Stable Outlook) จาก Moody’s เทียบเท่าอันดับเครดิตของประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เมื่อวันที่ 14 พ.ย.67 ดร.
Read more »

“รัศม์ ชาลีจันทร์” ลั่นปม MOU44 ต้องรักษาผลประโยชน์ชาติ-ประชาชน“รัศม์ ชาลีจันทร์” ลั่นปม MOU44 ต้องรักษาผลประโยชน์ชาติ-ประชาชนผู้ช่วย รมต.กต.ย้ำการยกเลิก MOU44 ไม่ทำให้จบปัญหาพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา ยืนยันเกาะกูดเป็นของไทย ย้ำการดำเนินการตาม MOU44 เป็นแนวทางที่ดีที่สุด
Read more »

“คลัง” ถก 3 สถาบันจัดอันดับ มั่นใจคงเรตติ้งไทย 'ระดับเสถียรภาพ'“คลัง” ถก 3 สถาบันจัดอันดับ มั่นใจคงเรตติ้งไทย 'ระดับเสถียรภาพ'“เผ่าภูมิ” ถก 'JP Morgan-Moody’s-S&P' มั่นใจคงเรตติ้งไทยในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) ชี้พื้นฐานไทยยังแกร่ง มั่นคงสูง มาตรการรองรับกำแพงภาษีพร้อม
Read more »

หอการค้าชี้มูดี้ส์ หั่นแนวโน้มเครดิตไทย สัญญาณเตือนเสถียรภาพการคลัง เริ่มน่าห่วง-ฉุดลงทุนหอการค้าชี้มูดี้ส์ หั่นแนวโน้มเครดิตไทย สัญญาณเตือนเสถียรภาพการคลัง เริ่มน่าห่วง-ฉุดลงทุนหอการค้าไทยชี้ 'มูดี้ส์' ปรับลดแนวโน้มเครดิตไทย สัญญาณเตือนเสถียรภาพการคลัง-ฉุดลงทุน วันที่ 30 เมษายน 2568 นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานสภาหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยแสดงความห่วงกังวลต่อกรณีที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Investors Service ได้ประกาศปรับลดแนวโน้ม (Outlook) อันดับเครดิตของประเทศไทยจากระดับ Stable เป็น “Negative”...
Read more »

รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินนโยบายไทยช่วยไทย พลัส อัตรา 60:40รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินนโยบายไทยช่วยไทย พลัส อัตรา 60:40รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งความคืบหน้านโยบายไทยช่วยไทย พลัส เตรียมจ่ายเงินให้ประชาชนในอัตรา 60:40 โดยพิจารณาจากงบประมาณที่มี และความเชื่อมโยงกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นหลัง Moody’s ปรับ Outlook ไทยเป็น Stable
Read more »



