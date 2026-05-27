นายกรัฐมนตรีไทยยืนยันการปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน พร้อมเผยภาพถ่ายส่วนตัวชี้แจงข้อกล่าวหา พร้อมขอให้ยูเนสโกสำรวจทั้งสองฝ่าย
นายกรัฐมนตรีไทยได้กล่าวถึงบทบาทของตนในช่วงวิกฤตชายแดน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมโดยตรงในพื้นที่ขัดแย้ง ท่านระบุว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่ามกลางความตึงเครียดทางการทหารและการทูตเป็นโอกาสดีที่จะแสดงความจริงใจและความโปร่งใสของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระจายอยู่ในหลายจังหวัดตามแนวชายแดน เช่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ตราด จันทบุรี สระแก้ว และปราจีนบุรี ทำให้ท่านสามารถลงพื้นที่และทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง การปกครอง และสาธารณสุขได้อย่างใกล้ชิด ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาในพื้นที่ชายแดนมากเป็นพิเศษ โดยได้มีโอกาสยืนอยู่ในจุดที่เกิดการสู้รบ ซึ่งแตกต่างจากผู้นำประเทศอื่นๆ ที่มักรับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่ส่งไป แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว ท่านคือเจ้าหน้าที่คนนั้นที่เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง เมื่อมีการกล่าวหาว่าไทยรังแกประเทศที่อ่อนแอกว่า นายกรัฐมนตรีสามารถชี้แจงได้อย่างมั่นใจ โดยใช้ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือส่วนตัวที่บันทึกไว้ระหว่างการลงพื้นที่ เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อประธานาธิบดีฝรั่งเศสและผู้นำประเทศอื่นๆ ท่านย้ำว่าประเทศไทยดำรงตนด้วยความเหมาะสมทุกประการ รักษาอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ การเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสครั้งนี้ยังรวมถึงการหารือกับองค์การยูเนสโก โดยกัมพูชาได้ร้องขอให้ยูเนสโกสำรวจวัดที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกบนดินแดนของตนว่าได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางทหารของไทยหรือไม่ นายกรัฐมนตรีตอบตกลงและเห็นว่าการร้องขอจากองค์กรนานาชาติเป็นเรื่องสมเหตุสมผล แต่ท่านขอให้ยูเนสโกมาสำรวจที่ประเทศไทยด้วยเช่นกัน เพื่อให้เห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดจากการโจมตีเพียงฝ่ายเดียว นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสว่าประเทศไทยเป็นผู้ปกป้องอธิปไตยและเป็นฝ่ายป้องกันตนเองเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากถูกรุกราน ไทยก็พร้อมจะตอบโต้อย่างเต็มที่ การชี้แจงครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลไทยได้อธิบายจุดยืนของตนให้ต่างชาติเข้าใจถึงความมุ่งมั่นในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ความขัดแย้งชายแดนยังคงดำเนินอยู่และการกล่าวหาจากนานาประเทศยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อ
อธิปไตย ชายแดน ยูเนสโก ความมั่นคง ภูมิใจไทย