นายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่จันทบุรี ตรวจความพร้อมช่วงสงกรานต์ สวมบท 'เด็กปั๊ม' และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมมาตรการความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ สุ่มตรวจปั๊มน้ำมัน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.
) จังหวัดจันทบุรีและตราด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อปฏิบัติภารกิจหลายประการ เริ่มต้นด้วยการตรวจเยี่ยมจุดตรวจในช่วง 7 วันอันตราย ณ บริเวณเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีประชาชนเดินทางจำนวนมาก นายกรัฐมนตรีได้มอบอาหารแห้งและเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของมาตรการ 'ดื่มไม่ขับ เมาไม่ขับ' เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่าภาพรวมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสำหรับทุกคน การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของรัฐบาลในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังจากตรวจเยี่ยมจุดตรวจ นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังสถานีบริการน้ำมันเชลล์ บริเวณหน้าตลาดเจริญสุข เพื่อทำการสุ่มตรวจผู้ประกอบการค้าน้ำมันถึงความพร้อมในการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การสุ่มตรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองและความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรในช่วงเทศกาล ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงกว่าปกติ ผลการตรวจสอบพบว่า สถานีบริการมีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แม้จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีปริมาณการเดินทางหนาแน่นกว่าปกติก็ตาม นายอนุทินได้มีโอกาสสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการของสถานีบริการ และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป ในระหว่างการลงพื้นที่ นายกรัฐมนตรีได้สวมบทบาทเป็น 'เด็กปั๊ม' ทำการเติมน้ำมันให้กับผู้ใช้บริการด้วยตนเอง สร้างความประทับใจและความเป็นกันเองให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ร้องเพลง 'เด็กปั๊ม' สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเองในการลงพื้นที่ครั้งนี้ การกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรีที่มีต่อประชาชน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐและประชาชน ในช่วงท้ายของการลงพื้นที่ นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย เริ่มต้นด้วยการสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย หลังจากนั้น ได้เดินทางไปสักการะหลวงพ่อทอง ณ โบสถ์เก่าวัดทองทั่ว ในการนี้ พระครูจารุเขมากร วิ. ดร. เจ้าคณะตำบลคลองนารายณ์ และเจ้าอาวาสวัดทองทั่ว ได้เมตตามอบวัตถุมงคล 'พระยอดธง' ให้แก่นายอนุทิน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสิริมงคลในการต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการรับมอบวัตถุมงคลเป็นการแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาและความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป การลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครั้งนี้นอกจากจะเป็นการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้ว
อนุทิน จันทบุรี สงกรานต์ ตรวจเยี่ยม เด็กปั๊ม