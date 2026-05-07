นายกฯ อนุทิน เตรียมบินร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 48 ณ ฟิลิปปินส์ ย้ำจุดยืนรักษาอธิปไตยชาติเป็นสำคัญ

นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล เตรียมเดินทางร่วมประชุมอาเซียนที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อผลักดันประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาค พร้อมชี้แจงเรื่องการพบปะผู้นำกัมพูชาว่าไม่มีการคุยสองต่อสอง เพื่อความโปร่งใสและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดการเดินทางครั้งสำคัญเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 ซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 7 ถึง 9 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักที่มุ่งเน้นความร่วมมือในระยะยาวคือ ก้าวสู่อนาคตร่วมกัน หรือ Navigating Our Future, Together ซึ่งเป็นเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยจะมีผู้นำระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น สมเด็จพระราชาธิบดีฮาจี ฮัซซานัล บลเกียะฮ์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายปราโบโว ซูบียันโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.
ลาว ดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายแฟร์ดีนันด์ มาร์โคส จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ นายลอเรนซ์ หว่อง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ นายไก ราลา ชานานา กุชเมา นายกรัฐมนตรีติมอร์-เลสเต และนายเล มิญ ฮึง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม นอกจากนี้ยังมี ดร.
เกา กิม ฮวน เลขาธิการอาเซียน พร้อมด้วยผู้แทนจากเมียนมา และตัวแทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมในฐานะแขกของประธานการประชุม เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในระดับภูมิภาคให้เกิดความยั่งยืน สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำอย่างชัดเจนถึงความคาดหวังและเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ โดยระบุว่าทุกย่างก้าวของการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญ เมื่อถูกตั้งคำถามถึงสิ่งที่ประเทศไทยจะนำเสนอในเวทีระดับโลกครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ตอบด้วยความมั่นใจว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การไปท่องเที่ยวหรือการไปพบปะผู้นำด้วยความคิดถึง แต่เป็นการเดินทางไปเพื่อทำงานอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการเจรจาต่อรอง การหารือเชิงลึก และการแถลงจุดยืนของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมอาเซียน โดยจะมีการนำเสนอนโยบายที่สำคัญและสิ่งที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการ เพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนาของไทย ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนและการสร้างความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ในอนาคต โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะชี้แจงรายละเอียดของแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ ในส่วนของประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับการพบปะกับ สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่าจะมีโอกาสได้พบปะกันตามกำหนดการในช่วงเย็น แต่จะไม่มีการเจรจาแบบสองต่อสอง หรือการประชุมทวิภาคีลับ โดยระบุว่าทางสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะเจ้าภาพและประธานการประชุม ได้มีการจัดรูปแบบการพบปะให้เป็นลักษณะของ Section หรือกลุ่มย่อย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการประชุมและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและเปิดกว้าง นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอให้ประชาชนชาวไทยไม่ต้องมีความกังวลใจในเรื่องนี้ เนื่องจากตนเองมีความเข้าใจและประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นอย่างดี โดยได้กำกับดูแลมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และมีประสบการณ์สั่งสมมาตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นการตัดสินใจและการเจรจาใดๆ จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้อง โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศไทยและรักษาอธิปไตยของชาติไว้เป็นสิ่งสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของคนไทยจะได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ในทุกมิติของการทู
ครม.เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 ที่ฟิลิปปินส์ รวม 5 ฉบับ ประกอบด้วยร่างที่ผู้นำอาเซียนจะตกลงกัน 1 ฉบับ และร่างที่ผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรอง 4 ฉบับ
นายกฯ บินฟิลิปปินส์พรุ่งนี้ ชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 ที่ฟิลิปปินส์ ภายใต้แนวคิดหลัก 'ก้าวสู่อนาคตร่วมกัน' เพื่อเชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนสู่ประโยชน์ของประชาชนไทย
