นายกฯ อนุทิน เด็ดขาด! สั่งสอบรองผวจ.ภูเก็ตปมท้าทายย้ายผวจ. พร้อมสางปม TH-AI Passport

นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตถูกโยงว่าพยายามย้ายผวจ. พร้อมย้ำจุดยืนไม่ทนทุจริตในทุกโครงการ โดยเฉพาะ TH-AI Passport ที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่น ป.ป.ช.
สังคมกำลังถูกจับตามองอีกครั้ง เมื่อนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แสดงท่าทีเด็ดขาดในระหว่างการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยกล่าวถึงกรณีที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีชื่อเล่นว่า กุ้ง หรือที่หลายคนรู้จักในนามรองซีฟู้ด ได้มีพฤติกรรมที่พยายามจะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งนาย อนุทิน มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและท้าทายอำนาจรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตนเองดำรงตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกระทรวงนี้ นาย อนุทิน กล่าวว่า การพูดถึงการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นไม่ใช่เรื่องที่พูดเล่นได้ เพราะถือเป็นการละเมิดระบบบริหารราชการแผ่นดิน และยังกล่าวถึงผู้ที่พูดเช่นนั้นว่าเป็นปัญญาอ่อนเต็มทนเพราะไม่มีอำนาจใดที่จะไปปลดผู้ว่าฯ ได้ นอกจากนี้ยังได้สอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด โดยเฉพาะกรณีที่มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่หลังโรงพักเชิงทะเลซึ่งมีคนสนิทของรองผู้ว่าฯ เกี่ยวข้อง เหตุการณ์นี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีต้องเข้ามาจัดการกับความขัดแย้งภายในกระทรวงเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหา ทุจริต ในระบบราชการ นอกจากประเด็นภายในกระทรวงมหาดไทยแล้ว นาย อนุทิน ยังได้กล่าวถึงโครงการ TH-AI Passport ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคม โดยฝ่ายค้านและนักวิชาการหลายคนได้ออกมาชี้ถึงปัญหาความโปร่งใสและความเกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิดตระกูลชิดชอบ นายกฯ ย้ำว่ารัฐบาลนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีใน และทุกอย่างทำงานเพื่อประชาชน พร้อมทั้งระบุว่าตนเองไม่มีความจำเป็นต้องเกรงกลัวใครในการต่อต้านการ ทุจริต โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศให้ทันโลก นาย อนุทิน กล่าวว่า การไม่เข้าใจหรือไม่เข้าถึง AI จะทำให้คนไทยล้าหลัง และรัฐบาลพร้อมให้ตรวจสอบทุกขั้นตอน โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ หากมีการ ทุจริต ก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ นายกฯ ยังกล่าวอีกว่า ระบบการทำงานของรัฐบาลจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ หากผิดก็จะล้มเองหรือไม่ผ่านการพิจารณา ทางด้านฝ่ายค้าน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วยนางสาวรักชนก ศรีนอก และนายธีระชาติ ก่อตระกูล ได้แถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงา ถึงความคืบหน้าในการรวบรวมหลักฐานการ ทุจริต ในโครงการ TH-AI Passport โดยนางสาวรักชนกเปิดเผยว่าจะนำหลักฐานที่ได้ไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต แห่งชาติหรือ ป.
ป. ช.
ในเร็วๆ นี้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตั้งเป้าลงทะเบียนโครงการไม่เกินวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ แม้จะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของหลักฐาน แต่ระบุว่าพุ่งเป้าไปที่ทั้งบุคคลและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการท้าทายรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา และประชาชนกำลังรอคอยผลลัพธ์ว่าการตรวจสอบจะนำไปสู่ความโปร่งใสหรือไม่ ซึ่งนายกฯ อนุทินย้ำว่าพร้อมให้ตรวจสอบตลอดและจะไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้าย หรือการปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด ทั้งหมดต้องเป็นไปตามกระบวนการและกฎหมาย หากผิดพลาดระบบจะจัดการเอง ทำให้สังคมต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดจะได้รับการชี้แจงและดำเนินการอย่างไรต่อไ
อนุทิน รองผวจ.ภูเก็ต ย้ายผวจ. TH-AI Passport ทุจริต
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