นายกฯ อิสราเอล เปิดเผยการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากสำเร็จ ยันสุขภาพแข็งแรงพร้อมปฏิบัติหน้าที่

นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู เปิดเผยผลการตรวจ สุขภาพ ประจำปีผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ว่า เขาเพิ่งผ่านพ้นการรักษาโรค มะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งเป็นการตรวจพบเนื้อร้ายในร่างกายเป็นครั้งแรกในชีวิต โดยเนื้องอกที่พบมีขนาดเล็กกว่า 1 เซนติเมตร และไม่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ตามที่คณะแพทย์ยืนยันในจดหมายที่แนบมา นายกรัฐมนตรีวัย 76 ปี ระบุว่า ตนตัดสินใจเลื่อนการเปิดเผยข้อมูลนี้ออกไปเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน เนื่องจากต้องการปกปิดข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับอาการป่วย เพื่อไม่ให้ประเทศคู่ปรับอย่างอิหร่านนำไปใช้เป็นเครื่องมือทาง การเมือง ในช่วงที่สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคยังคงมีความเปราะบาง การตัดสินใจดังกล่าวทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ โดยเนทันยาฮูระบุว่า การรักษาด้วยการฉายรังสีบำบัด (Radiation Therapy) นั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และเขายังคงมี สุขภาพ แข็งแรงพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ตามที่เขาโพสต์ข้อความยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ว่า ขอบคุณพระเจ้าที่ผมยังมี สุขภาพ แข็งแรง ผมมีปัญหาทางการแพทย์เล็กน้อยที่ต่อมลูกหมาก และได้รับการรักษาจนหายสนิทแล้ว จุดร้ายเหล่านั้นได้หายไปอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ สุขภาพ ของเนทันยาฮูยังเป็นที่จับตามองของสาธารณชนมาโดยตลอด เนื่องจากเขาเคยเผชิญกับอาการเจ็บป่วยและการผ่าตัดหลายครั้งในระหว่างดำรงตำแหน่ง เช่น การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker) หลังจากถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนด้วยอาการภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือที่แพทย์เรียกว่า Transient Heart Block ในเดือนกรกฎาคม 2566 และการผ่าตัดรักษาไส้เลื่อนซ้ำในเดือนมีนาคม 2567 การออกมาเปิดเผยข้อมูลด้วยตนเองในครั้งนี้ ถูกมองว่า เป็นความพยายามในการแสดงความโปร่งใสต่อประชาชน ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณถึงคู่กรณีว่า เขายังคงมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่ในการนำพาประเทศอิสราเอลผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ต่อไป โดยไม่มีอุปสรรคด้าน สุขภาพ มาขัดขวาง สำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อน และนายกรัฐมนตรีได้เริ่มเข้ารับการฉายรังสีบำบัดมาเป็นเวลาประมาณ 2 เดือนครึ่ง จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาเมื่อไม่นานมานี้ สำนักนายกรัฐมนตรีได้แนบจดหมายยืนยันจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน โดยระบุว่า นี่เป็นการตรวจพบในระยะเริ่มต้นอย่างมาก รอยโรคมีขนาดเล็กจิ๋ว และผลการตรวจยืนยันอย่างถ่องแท้ว่า ไม่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา สุขภาพ ของผู้นำวัย 76 ปี เป็นที่จับตามองของสาธารณชนมาโดยตลอด เนื่องจากเขาต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่วย และการผ่าตัดหลายครั้ง ในระหว่างดำรงตำแหน่ง เช่น ในเดือน ก.
ค.2566 เขาได้รับการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker) หลังจากถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนด้วยอาการภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือที่แพทย์เรียกว่า Transient Heart Block ซึ่งก่อนหน้านั้นเพียงหนึ่งสัปดาห์เขายังมีอาการวูบหมดสติอีกด้วย นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม พ.
ศ.2567 เขายังได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาไส้เลื่อน ซึ่งเป็นอาการซ้ำจากที่เคยผ่าตัดมาแล้วเมื่อ 11 ปีก่อน การออกมาเปิดเผยข้อมูลด้วยตนเองในครั้งนี้ ถูกมองว่า เป็นความพยายามในการแสดงความโปร่งใสต่อประชาชน ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณถึงคู่กรณีว่า เขายังคงมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่ในการนำพาประเทศอิสราเอลผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ต่อไป โดยไม่มีอุปสรรคด้านสุขภาพมาขัดขวา
